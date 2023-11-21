Премьер Казахстана поручил незамедлительно решить проблемы железнодорожной отрасли

Премьер-министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений по решению многочисленных проблем железнодорожной отрасли, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

“Имеется ряд проблем, которые требуют незамедлительного решения. На сегодняшний день наблюдается высокий износ подвижного состава и магистральных сетей, которые достигают порядка 60%. Всё это сказывается на скорости поездов и пропускной способности железной дороги”, - сказал Смаилов.

Также премьер-министр отметил, что имеются вопросы и к оформлению грузов на границе, что сказывается на объёмах транзита, экспорта и импорта.

В этой связи Смаилов указал на необходимость создания для бизнеса "одного окна" с минимальными сроками рассмотрения и подготовки документов.

“Также поступает много нареканий от населения к деятельности КТЖ. Это и систематические опоздания поездов, отсутствие должного сервиса, состояние пассажирских вагонов. Бизнес жалуется на несвоевременные поставки вагонов и отгрузки, длительные процедуры различных согласований. Всё это негативно сказывается на развитии всей экономики”, - отметил премьер.

Алихан Смаилов добавил, что железная дорога имеет стабильно высокий спрос на машиностроительную, рельсобалочную продукцию и различное оборудование. При этом отечественные производители не могут удовлетворить эти потребности, хотя у нас есть немало серьёзных предприятий, деятельность которых связана с железной дорогой.

“Приходится обращаться к зарубежным партнёрам. А ведь наши производители могли бы расширять производство, создавать дополнительные рабочие места, наращивать компетенции и выпуск продукции, обеспечивать рост отечественной экономики”, - сказал премьер.

В этой связи, Министерствам транспорта, финансов, сельского хозяйства, Погранслужбе, фонду "Самрук-Казына" и "КТЖ" поручено до конца года проработать вопросы упрощения процедур оформления и прохождения грузов. Сроки рассмотрения должны сократиться как минимум в 2 раза.

Министерству транспорта совместно с Фондом "Самрук-Казына" и "КТЖ" поручено принять меры по активизации обновления парка подвижного состава и снижению уровня износа до 40% к 2029 году.