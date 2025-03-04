Премьер Казахстана поручил госорганам обеспечить полную поддержку инвесторам
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По итогам заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов обозначил ряд проблемных моментов в вопросах финансирования реального сектора экономики, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Так, среди проблем обозначены – недостаточная оперативность государственных органов при проработке инвестиционных проектов, нехватка долгосрочных кредитов для бизнеса, конкуренция между государственными финансовыми институтами и банками второго уровня.
"Мы видим, что государственные институты развития в основном сами финансируют проекты. Это снижает заинтересованность банков в кредитовании реального сектора. Банки второго уровня должны играть ключевую роль в финансировании реального сектора экономики. Именно об этом говорил Глава государства на расширенном заседании Правительства", - сказал премьер-министр.
Он отметил, что со стороны Правительства в текущем году будут приняты все необходимые меры для обеспечения условий по своевременному финансированию проектов в реальном секторе экономики.
Планируется значительно расширить использование государственной гарантии, создать Гарантийный фонд для малого и среднего бизнеса, докапитализировать холдинг "Байтерек".
"В целом, для решения поставленных Президентом задач требуется слаженная и результативная работа государственных органов и банковского сектора. В связи с чем поручаю государственным органам обеспечить полную поддержку инвесторов. Каждое министерство и акимат несут персональную ответственность за сопровождение инвестиционных проектов. Не должно быть ситуаций, когда инициативы бизнеса медленно реализуются из-за неэффективного взаимодействия ведомств. Отраслевым министерствам следует создать механизм жесткого контроля за реализацией проектов", - сказал Бектенов.
Кроме того, акиматам поручено обеспечить своевременный ввод необходимой инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. Необходимо активнее вовлекать средства местных бюджетов.
Министерство финансов также должно обеспечивать своевременное финансирование приоритетных проектов.
"Банкам второго уровня надо активнее включаться в финансирование реального сектора. Государство готово обеспечить инструменты субсидирования, гарантирования и рефинансирования. Но от банков требуется готовность работать с промышленными и инфраструктурными проектами, а не только в сфере торговли и потребительского кредитования. Также надо обеспечить баланс между государственными институтами и банками. Государственные финансовые структуры должны не подменять банки второго уровня, а создавать условия для их участия в финансировании", - отметил глава кабмина.
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