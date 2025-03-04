По итогам заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов обозначил ряд проблемных моментов в вопросах финансирования реального сектора экономики, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Так, среди проблем обозначены – недостаточная оперативность государственных органов при проработке инвестиционных проектов, нехватка долгосрочных кредитов для бизнеса, конкуренция между государственными финансовыми институтами и банками второго уровня.

"Мы видим, что государственные институты развития в основном сами финансируют проекты. Это снижает заинтересованность банков в кредитовании реального сектора. Банки второго уровня должны играть ключевую роль в финансировании реального сектора экономики. Именно об этом говорил Глава государства на расширенном заседании Правительства", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что со стороны Правительства в текущем году будут приняты все необходимые меры для обеспечения условий по своевременному финансированию проектов в реальном секторе экономики.

Планируется значительно расширить использование государственной гарантии, создать Гарантийный фонд для малого и среднего бизнеса, докапитализировать холдинг "Байтерек".

"В целом, для решения поставленных Президентом задач требуется слаженная и результативная работа государственных органов и банковского сектора. В связи с чем поручаю государственным органам обеспечить полную поддержку инвесторов. Каждое министерство и акимат несут персональную ответственность за сопровождение инвестиционных проектов. Не должно быть ситуаций, когда инициативы бизнеса медленно реализуются из-за неэффективного взаимодействия ведомств. Отраслевым министерствам следует создать механизм жесткого контроля за реализацией проектов", - сказал Бектенов.

Кроме того, акиматам поручено обеспечить своевременный ввод необходимой инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. Необходимо активнее вовлекать средства местных бюджетов.

Министерство финансов также должно обеспечивать своевременное финансирование приоритетных проектов.