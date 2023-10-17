Премьер Казахстана назвал сферы, которые нуждаются в специалистах

В Казахстане с начала года трудоустроено 734 тысячи человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Меры по обеспечению занятости населения рассмотрены на заседании Правительства.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что сегодня экономике нужны специалисты в таких сферах, как энергетика, нефтегазовая индустрия, сельское хозяйство, пищевая промышленность, IT, транспорт и логистика.

В связи с этим он потребовал от министерств науки и просвещения предусмотреть данные направления при формировании перечня государственных образовательных грантов.

Как отметил глава кабмина, перед Правительством стоит серьёзная задача по трудоустройству порядка 1 млн человек в текущем году. В целом уже охвачены занятостью 734 тысячи, половина из них – молодёжь.

"За оставшиеся 2,5 месяца все плановые показатели должны быть достигнуты", — подчеркнул он.

Смаилов также напомнил, что сегодня центры занятости переформатированы в областные центры трудовой мобильности с районными карьерными центрами.