Премьер Казахстана назвал сферы, которые нуждаются в специалистах
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В Казахстане с начала года трудоустроено 734 тысячи человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Меры по обеспечению занятости населения рассмотрены на заседании Правительства.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что сегодня экономике нужны специалисты в таких сферах, как энергетика, нефтегазовая индустрия, сельское хозяйство, пищевая промышленность, IT, транспорт и логистика.
В связи с этим он потребовал от министерств науки и просвещения предусмотреть данные направления при формировании перечня государственных образовательных грантов.
Как отметил глава кабмина, перед Правительством стоит серьёзная задача по трудоустройству порядка 1 млн человек в текущем году. В целом уже охвачены занятостью 734 тысячи, половина из них – молодёжь.
"За оставшиеся 2,5 месяца все плановые показатели должны быть достигнуты", — подчеркнул он.
Смаилов также напомнил, что сегодня центры занятости переформатированы в областные центры трудовой мобильности с районными карьерными центрами.
"Теперь нужно усовершенствовать механизм мониторинга трудоустройства через эти центры. Особое внимание следует обращать на заключение электронных трудовых договоров с обязательными пенсионными отчислениями", — отметил он.
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