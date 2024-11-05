Премьер Казахстана на выставке в Шанхае отметил важность развития безбарьерной торговли с Китаем

Премьер-министр РК Олжас Бектенов принял участие в церемонии открытия VII Китайской международной импортной выставки – China International Import Expo в г. Шанхай. Цель ежегодного многоотраслевого мероприятия – укрепление экономической интеграции на международном уровне. Участие в выставке создает новые возможности для расширения торгово-экономических связей с зарубежными партнерами и вывода национальной продукции на международные рынки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы казахстанского кабмина.

В торжественной церемонии открытия международной выставки также приняли участие Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян, премьер-министры Малайзии Анвар Ибрагим, Узбекистана – Абдулла Арипов, Монголии – Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, Сербии – Милош Вучевич.

По итогам прошлого года на Казахстан пришлось более половины товарооборота Китая со странами Центральной Азии.

"Премьер-министр Олжас Бектенов в своем выступлении отметил важность усиления взаимодействия государств в области развития безбарьерной торговли, электронной коммерции, транспорта и логистики, внедрения передовых технологий ИИ. Перспективным является укрепление сотрудничества в создании пилотной зоны "Электронная коммерция Шелкового пути". Казахстанские павильоны уже успешно функционируют на крупнейших торговых платформах Alibaba и JD. com, ведется работа по открытию павильона на площадке Douyin, строительству в РК бондовых складов и комплексной складской инфраструктуры для упрощения логистики через цифровые торговые каналы. Казахстан охватывает более 80% наземных перевозок из Китая в Европу. Реализуются такие крупные инфраструктурные проекты, как международный транзитный автокоридор "Западная Европа – Западный Китай", логистический центр в порту Ляньюньган, грузовой терминал в сухом порту Сиань, третий железнодорожный пункт пропуска на границе с Китаем и др., направленные на усовершенствование системы трансконтинентальных экономических коридоров, наращивание товарооборота и повышение благосостояния населения стран", - говорится в сообщении.

В области цифровизации РК занимает 24-ю позицию по индексу развития электронного правительства, 10-е место по онлайн услугам, а также 6-е место в индексе зрелости государственных технологий согласно рейтингу Всемирного банка. Обмен опытом по вопросам применения искусственного интеллекта может стать движущей силой экономического прогресса, подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер Госссовета КНР Ли Цян и главы делегаций стран-участниц международной выставки ознакомились с продукцией, представленной в Национальном павильоне Казахстана "Новая эра, общее будущее", сфокусированном на теме цифровизации. Достижения страны, в том числе по развитию электронных и финансовых услуг, трансграничной торговли, привлечению инвестиций презентовали министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, представители АО "Национальные информационные технологии", Kazakh Invest, МФЦА, QazTrade, Kaspi Bank. Кроме того, продемонстрированы стартапы казахстанских разработчиков, такие как: Squares – сервис, позволяющий быстро найти и забронировать локацию в любой точке мира; Alaqan AI – новое решение в сфере биометрической идентификации личности по рисунку вен ладони; Cerebra AI – разработка диагностической программы на основе искусственного интеллекта для выявления инсульта и др.