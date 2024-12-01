Премьер Грузии требует от президента покинуть свой пост

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост по окончании своего срока в этом месяце, несмотря на ее заявление о том, что она откажется это сделать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Кроме того, Кобахидзе назвал "временным событием" решение США приостановить стратегическое партнёрство с Грузией. По его словам, Грузия будет вести переговоры с новой администрацией избранного президента Дональда Трампа после его вступления в должность 20 января.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что намерена остаться на посту до формирования "законно избранного парламента". "Легитимного парламента нет, а нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации", - заявила глава государства в телеобращении 30 ноября, добавив, что ее мандат действует до тех пор, "пока не будет законно избранного парламента, который законно изберет кого-то вместо меня".

Срок президентских полномочий Зурабишвили официально истекает в декабре. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" объявила, что выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а инаугурация - 29 декабря. В качестве кандидата в президенты партия выдвинула бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

Напомним, в Грузии в последние несколько дней продолжаются массовые акции протеста. У парламента в Тбилиси в ночь на 29 и 30 ноября митинги переросли в столкновения протестующих с силовиками, которые применили водометы и слезоточивый газ. Агрессивно настроенные участники акции протеста у парламента Грузии, атакуя здание снаружи и выламывая окна, повредили 48 комнат.

Поводом для протеста стало заявление Кобахидзе 28 ноября. Он сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.