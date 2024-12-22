Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили может оказаться в тюрьме, если откажется покидать пост президента страны. С такими словами глава правительства выступил в воскресенье, 22 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

"29 числа ей придется уйти в отставку. Посмотрим, где она продолжит свою жизнь: за решеткой или на свободе. Я думаю, что ей хватит благоразумия не нарушать нормы уголовного кодекса", — цитирует Кобахидзе Первый канал грузинского телевидения. "Повторю еще раз: никому не хочется отправлять 72-летнюю женщину в тюрьму. Но такими действиями она подставит всех, кто будет с ней в президентской резиденции при этом сценарии", — добавил премьер-министр.

Сегодня на проспекте Руставели в центре Тбилиси состоится очередной митинг грузинской оппозиции. Зурабишвили должна выступить там. Оппозиционный политик Гига Лемонджава сообщил, что МВД Грузии конфисковало трейлер с оборудованием и сценой для акции.

Напомним, на парламентских выборах в Грузии в конце октября абсолютное большинство голосов - 54%, - по данным ЦИК, получила правящая партия "Грузинская мечта". После объявления этих результатов в стране начались массовые протесты.

Они усилились после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе 28 ноября об отказе от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Евросоюз и США осудили решение правящей партии и резко сократили сотрудничество с Грузией. Оппозиция призвала ЕС не признавать легитимность правительства "Грузинской мечты".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала в Конституционный суд (КС) Грузии иск об отмене результатов парламентских выборов, однако КС не принял его. Зурабишвили заявила, что не покинет свой пост, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы. Между тем 14 декабря коллегия выборщиков парламента Грузии объявила президентом страны единственного кандидата - депутата от "Грузинской мечты", бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.