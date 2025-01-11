Гренландия стремится к независимости и не желает быть американской или датской, заявил премьер-министр острова Муте Эгеде на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

"Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами", - подчеркнул он, комментируя заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о его желании "приобрести" самый большой в мире остров. При этом Эгеде также заявил, что Гренландия открыта для сотрудничества с США, но его судьбу будут решать местные жители, пишет в своем материале газета Financial Times.

В свою очередь, Метте Фредериксен назвала стремление Гренландии к независимости "легитимным и понятным", однако оценила интерес США к автономной территории как "позитивный". При этом премьер-министр подчеркнула, что хотела бы сохранить целостность Королевства Дании, включающего помимо Гренландии еще одну автономную территорию - Фарерские острова.

"Я лично считаю, что если мы будем вместе, мы будем сильнее в глобальной игре", - подчеркнула Фредериксен.

Гренландия не продается, но Дания готова к сотрудничеству с США в разработке ресурсов, добавила она, признав недостаточные инвестиции в оборону острова. Ранее попытки Китая инвестировать в инфраструктуру Гренландии были заблокированы США и Данией.

Премьер-министр Гренландии выступил за независимость острова в новогоднем обращении, опубликованном 2 января на сайте гренландского правительства.

"Настало время сделать следующий шаг для нашей страны. Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий к сотрудничеству, которые можем назвать оковами колониальной эпохи, и двигаться дальше. История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не привело к созданию полного равенства, и если нам и дальше придется исходить из датской конституции, равноправное сотрудничество не может быть создано", - говорится в обращении, опубликованном на датском и гренландском языках.

Дональд Трамп-младший, старший сын избранного президента США, на этой неделе прилетел в Гренландию, где встретился с местными жителями. В своих постах в соцсетях Трамп-младший утверждал при этом, что "Гренландия любит Америку и Трампа". Однако высокопоставленный гренландский политик сообщил изданию Politico, что визит сына избранного президента США был "инсценированным", и призвал США не "вторгаться" на остров и не повторять их отношение к коренным народам Аляски.

Гренландия - самый большой в мире остров площадью 2,1 млн кв. км (почти шесть территорий Германии). Но его население - лишь около 56 тысяч человек. Он стал датской колонией в XVIII веке. После референдума 1979 года Гренландия стала самоуправляемой автономией в составе Дании. В 2009 году после еще одного референдума Копенгаген принял Закон о самоуправлении Гренландии, расширив ее автономию. На этот закон и ссылается Эгеде.

22 декабря Дональд Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что США "считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью" с точки зрения "обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире". Во время первого президентского срока Дональд Трамп уже предлагал Дании купить остров. Тогда Копенгаген резко отверг его предложение. Премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала его "абсурдным", из-за чего президент США даже отменил поездку в Данию.