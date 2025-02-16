Баварский премьер Маркус Зёдер потребовал от федеральных властей начать прямые переговоры с афганскими талибами и каждую неделю отправлять в Афганистан депортационные рейсы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

После наезда автомобиля на демонстрацию в Мюнхене, который следствие считает терактом, и задержания афганца, подозреваемого в этом нападении, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал правительство Германии незамедлительно провести переговоры о депортациях в Афганистан.

Главы МИД и МВД Анналена Бербок и Нэнси Фезер должны уже "с понедельника", 17 февраля, начать напрямую договариваться с талибами об осуществлении депортационных рейсов, чтобы в первую очередь "защищать интересы нашей страны", заявил Зёдер в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 16 февраля. По его словам,такие высылки следует проводить еженедельно.

"Хватит! Германии нужен немедленный план действий по Афганистану, - заявил лидер Христианско-социального союза (ХСС) в связи с тем, что недавние атаки в Мюнхене и Ашаффенбурге были совершены афганцами. - Подлежащие высылке афганцы должны быстро покинуть страну, а выдачу виз для вновь прибывающих необходимо на ближайшее время приостановить".

По данным Маркуса Зёдера, только в Баварии сейчас проживает почти 2000 афганцев, подлежащих высылке, причем около 200 из них совершили тяжкие преступления. Баварский премьер требует, чтобы те общественные организации и мечети, которые находятся под подозрением в исламизме, были "финансово истощены" и лишены некоммерческого статуса.