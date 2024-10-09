Премьер Армении прокатился по Москве на велосипеде
Сегодня, 03:50
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Сегодня, 03:50Сегодня, 03:50
100Фото: Telegram / Nikol_Pashinyan_PM
Премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил велопрогулку в Москве, передаёт BaigeNews.kz.
Видеокадры, где он едет на велосипеде по российской столице, Пашинян выложил в своём Telegram-канале.
Отметим, что Пашинян прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло 8 октября.
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