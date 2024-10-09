  • 9 Октября, 04:20
  • BAIGENEWS

Премьер Армении прокатился по Москве на велосипеде

Сегодня, 03:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram / Nikol_Pashinyan_PM Сегодня, 03:50
Сегодня, 03:50
100
Фото: Telegram / Nikol_Pashinyan_PM

Премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил велопрогулку в Москве, передаёт BaigeNews.kz.

Видеокадры, где он едет на велосипеде по российской столице, Пашинян выложил в своём Telegram-канале.

Отметим, что Пашинян прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло 8 октября. 

Самое читаемое

Наверх