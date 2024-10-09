Премьер Армении прокатился по Москве на велосипеде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил велопрогулку в Москве, передаёт BaigeNews.kz.

Видеокадры, где он едет на велосипеде по российской столице, Пашинян выложил в своём Telegram-канале.

Отметим, что Пашинян прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло 8 октября.