Предвыборный штаб Трампа за сутки собрал больше 52 миллионов долларов

Спустя всего 24 часа после того, как Дональд Трамп был признан виновным по делу о выплатах Сторми Дэниелс, его предвыборный штаб получил пожертвования в размере 52,8 миллиона долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Blaze.

"Более трети доноров жертвуют деньги впервые. Становится ясно, что все больше и больше американцев видят вмешательство Байдена в выборы и присоединяются к президенту Трампу в движении за спасение нашей нации", — заявили в штабе.

Напомним, что Трамп признан виновным по 34 пунктам. Каждый пункт обвинения предусматривает максимальное наказание в виде 4 лет тюремного заключения, однако многие эксперты считают, что экс-президент США не отправится в тюрьму, а вполне может обойтись испытательным сроком. Кроме того, юристы также не исключают, что Трампу может грозить наказание в виде общественных работ. Суд вынесет свой приговор 11 июля.

Ранее сообщалось, что из-за больших судебных расходов Дональд Трамп продал один из частных самолетов.