open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


BaigeNews.kz/ Нурасыл Ержанов Сегодня, 19:51
120
Фото: BaigeNews.kz/ Нурасыл Ержанов

Предвыборный штаб Каракат Абден начал свою работу

Сегодня состоялось первое заседание республиканского штаба в поддержку кандидата в президенты Каракат Абден, передаёт BaigeNews.kz.

В 20 регионах страны созданы штабы по проведению выборной кампании. На первом заседании центрального штаба даны поручения, обсуждалась организация предвыборной кампании, разработан план мероприятий и сетевой график. 

"Штаб начал подготовку агитационных материалов, раздаточных материалов, также планируется работа по проведению встреч с населением во всех регионах. В штабе работают 10 человек, у каждого свои функции и направления. Штаб полностью готов к работе", - сказал Берик Толебеков, заместитель руководителя республиканского штаба Каракат Абден. 

Фото Нурасыла Ержанова. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#кандидат #выборы президента
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 19:51
120
Поделитесь:
Наверх