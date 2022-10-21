Предвыборный штаб Каракат Абден начал свою работу

Фото: BaigeNews.kz/ Нурасыл Ержанов

Сегодня состоялось первое заседание республиканского штаба в поддержку кандидата в президенты Каракат Абден, передаёт BaigeNews.kz.

В 20 регионах страны созданы штабы по проведению выборной кампании. На первом заседании центрального штаба даны поручения, обсуждалась организация предвыборной кампании, разработан план мероприятий и сетевой график.

"Штаб начал подготовку агитационных материалов, раздаточных материалов, также планируется работа по проведению встреч с населением во всех регионах. В штабе работают 10 человек, у каждого свои функции и направления. Штаб полностью готов к работе", - сказал Берик Толебеков, заместитель руководителя республиканского штаба Каракат Абден.

Фото Нурасыла Ержанова.