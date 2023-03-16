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256Фото: khabar.kz
Предвыборные теледебаты стартовали на телеканале "Хабар" в Казахстане
Предвыборные теледебаты между представителями политических партий, участвующих в выборах в мажилис, стартовали в прямом эфире телеканала "Хабар", передаёт BaigeNews.kz.
В дебатах принимают участие:
- Ерлан Кошанов - от партии AMANAT,
- Жигули Дайрабаев - от партии "Ауыл",
- Айдарбек Ходжаназаров - от партии Respulica,
- Оксана Аубакирова - от Народной партии Казахстана,
- Азаматхан Амиртай - от партии "Байтақ",
- Азат Перуашев - от Демократической партии Казахстана "Ак жол",
- Нурлан Ауесбаев - от Общенациональной социал-демократической партии.
Регламент таков. В дебатах три раунда. Первый раунд делится на два тура. Сначала каждый участник должен представить свою партию. На это отводится по две минуты. Во втором туре участники задают оппонентам по одному вопросу.
Второй раунд также будет поделён на две части. В первом туре представители партий огласят предложения на тему "Социально-экономическое развитие Казахстана". Во втором - ответят на вопросы зрителей.
В третьем раунде участники теледебатов смогут выступить с обращением к избирателям.
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