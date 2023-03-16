Предвыборные дебаты: о чём спорят представители партий

Фото: Хабар

Во втором туре телебатов между представителями политических партий участники задали оппонентам по одному вопросу, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов задал вопрос Нурлану Ауесбаеву от ОСДП о том, почему партия выдвинула так много депутатов в мажилис, и так мало в маслихаты, значит ли это, что их не волнует развитие регионов. На что Ауесбаев ответил, что в городские, областные маслихаты должны идти депутаты не по партийным спискам, а по одномадтаным округам, чтобы отвечать перед своими избирателями.

В свою очередь, Нурлан Ауесбаев задал ему встречный вопрос о безопасности страны и состоянии вооружённых сил. На что получил ответ о том, что безопасность начинается с границ. По словам Кошанова, приграничные регионы сейчас опустошаются, люди переезжают с этих территорий.

Председатель партии Акжол Азат Перуашев заявил, что снижение пределов передачи земель сельского хозяйства в частную собственность или в аренду, которое предлагает партия Ауыл в своей предвыборной программе, уже существует в земельном кодексе. Жигули Дайрабаев ответил, что если граждане, которые хотят заниматься сельским хозяйством, говорят, что хотят разводить скот или сажать урожай, им нужно предоставить такую возможность. Поэтому этот вопрос не должен сниматься с повестки дня, считает он.

Дайрабаев же спросил у Азаматхана Амиртаева о проблемах Арала. Глава “Байтака” ответил, что проблема Арала - самая главная тема их партии. Он также заявил о том, что часть воды уходит в Узбекистан.

Оксана Аубакирова из Народной партии Казахстана спросила у Айдарбека Ходжаназарова от партии Respulica, являются ли учителя для них людьми дела. Ходжаназаров заявил, что все сопредседатели партии являются детьми учителей. Он также рассказал об образовательной части программы Respublica.

В свою очередь Айдарбек Ходжаназаров обратился к Азату Перуашеву из партии Акжол с вопросом: как вы собираетесь оплачивать заработную плату учителям в размере 25 тысяч евро, как в Евросоюзе? По словам Перуашева, наша страна очень богатая, но это богатство неправильно распределяют. Некоторые Нацкомпании, получая госбюджет, не возвращают свои доходы государству, заявил он.

В заключении Азаматхан Амиртаев задал вопрос Оксане Аубакировой о планах по защите окружающей среды. На что член Народной партии ответила, что всю экологию можно вернуть через политику, включая проблемы в Темиртау и Карагандинской области.