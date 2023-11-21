Предвыборная программа президента Казахстана: что сделано за год

Касым-Жомарт Токаев в предвыборной программе "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" обозначил приоритетные цели по укреплению целого ряда сфер. Среди них образование, здравоохранение, наука. BaigeNews.kz сделал обзор реализованных инициатив президента за год.

Вопросам развития образования и здравоохранения в Казахстане уделяется повышенное внимание, так как от качества человеческого капитала напрямую зависит способность республики достигать успехов в различных направлениях.

"Государство несёт прямую ответственность за образование, здоровье и благополучие граждан. Наш социальный бюджет продолжает расти – триллионы тенге идут на возведение и модернизацию детских садов, школ, больниц, объектов культуры и спорта, а также на адресную помощь. За большими цифрами стоят интересы человека, каждый нуждающийся гражданин должен чувствовать персональную заботу государства", – говорилось в предвыборной программе президента.

Нехватка мест в общежитиях вузов и колледжей за год сокращена в три раза

С 1 сентября в Казахстане увеличены размеры ежемесячных государственных стипендий: студентам бакалавриата – на 20 процентов, обучающимся в магистратуре и докторантуре – на 15 процентов, студентам ТиПО – на 50 процентов. К 2025 году размеры стипендий студентов будут поэтапно увеличены в два раза от уровня 2020 года.

Нехватка мест в общежитиях вузов и колледжей за год сокращена почти в три раза – с 62,8 тысячи койко-мест в 2022 году до 23,9 тысячи в октябре этого года.

При этом усовершенствован механизм государственного заказа на строительство общежитий. В частности, увеличен норматив с 122 МРП до 195 МРП (на 20 процентов) за койко-место в год по республике и с 144 МРП до 230 МРП (на 20 процентов) за койко-место в год для Алматы.

На 2023 год запланирован ввод 44 общежитий на 10,9 тысячи мест, из которых введено 25 общежитий. До конца года планируется ввод ещё 19 общежитий.

С 1 сентября в республике организовано бесплатное горячее питание для всех учащихся 1-4 классов. Охвачено 1,4 миллиона детей, из местных бюджетов выделено 25 миллиардов тенге.

Питание также предоставляется более 200 тысячам учащихся 5-11 классов из социально уязвимых слоёв населения. Кроме того, бесплатным питанием в дошкольных организациях обеспечено более 97 тысяч детей данной категории.

Пересмотрены нормы питания детей в организациях образования: акцент сделан на использование отечественной продукции, усиление мониторинга качества еды и популяризацию здорового питания.

Начата разработка добровольной накопительной системы "Келешек", которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию.

В рамках системы ребёнку можно будет открыть специальный счёт, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте пяти лет), где начнут копиться средства за счёт добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере пяти-семи процентов и инвестиционного дохода.

Параллельно будет идти накопление средств в рамках инициативы главы государства "Национальный фонд — детям", что впоследствии позволит консолидировать накопления и оплатить обучение в выбранном вузе. При этом сохранятся государственные образовательные гранты, на которые можно претендовать по итогам сдачи ЕНТ. "Келешек" станет дополнительным механизмом поддержки. В случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.

Добровольная накопительная система "Келешек" будет доступна в Казахстане со следующего года.

В этом году малообеспеченные семьи получили не менее 40 тысяч тенге на каждого ребенка для самостоятельного приобретения школьной одежды и канцелярских товаров. Всего охвачено 463 тысячи детей, направлено 19 миллиардов тенге бюджетных средств.

Начата реализация Нацпроекта "Комфортная школа". До 2026 года будет построено 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест.

Проводится реновация действующих школ. Ежегодно в них открывается 1 000 современных кабинетов робототехники, химии, биологии, физики и STEM. До 2029 года будет открыто 7 000 таких кабинетов.

В целях увеличения охвата детей дошкольным воспитанием и обучением разработан и утверждён Пошаговый план ввода новых дошкольных организаций на 2023-2027 годы. В республике запланировано открытие 2 483 дошкольных учреждений на 300 тысяч мест, из них в 2023 году – на 81 тысячу мест.

С начала года открыто 525 дошкольных организаций на 53,9 тысячи мест. Охват детей в возрасте от двух до шести лет дошкольным воспитанием и обучением на сегодня составляет 89,7 процента. До конца года планируется ввод еще 27,1 тысячи новых мест.

Наряду с этим в целях обеспечения детей дошкольного возраста качественным воспитанием и обучением в этом году:

создано 79 центров компетенций дошкольных организаций для трансляции и внедрения передового педагогического опыта;

разработано 24 курса повышения квалификации для педагогов, в том числе для руководителей и методистов дошкольных организаций;

около 19 тысяч педагогов прошли курсы повышения квалификации.

В 100 процентах школ внедрена модель непрерывного экологического образования, развития культуры бережливого использования всех ресурсов.

Объём финансирования науки вырос в 3,3 раза в Казахстане

Ведётся работа по увеличению финансирования прикладной науки, в том числе за счёт софинансирования научных исследований бизнесом, создания условий для коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, а также через выделение ежегодных грантов. Из республиканского бюджета на прикладную науку предусмотрено свыше 500 миллиардов тенге на 2024-2026 годы.

В этом году уже реализуются 66 проектов по коммерциализации на 16,9 миллиарда тенге. Объявлен новый конкурс на 17,1 миллиарда тенге.

Общий бюджет науки на 2023-2025 годы в сравнении с предыдущим трёхлетним периодом вырос в 3,3 раза и составил 643 миллиарда тенге.

Кроме того, оказывается поддержка молодым учёным. В октябре этого года объявлен конкурс на грантовое финансирование проектов "Жас ғалым" на 2024-2026 годы на 9 миллиардов тенге. Также объявлен конкурс на грантовое финансирование молодых учёных по научным и (или) научно-техническим проектам на 2024-2026 годы.

Принимаются меры по формированию и развитию специализированных инжиниринговых центров, научно-технологических парков при ведущих вузах и крупных предприятиях. В частности, выделено финансирование на формирование научно-технологической инфраструктуры. В 2023-2025 годах планируется создать два научно-технологических парка и два инжиниринговых центра:

строительно-технический инжиниринговый центр по оказанию полного цикла аккредитованных услуг строительному и дорожно-строительному секторам РК;

инновационный инжиниринговый центр энергогенерирующих технологий для горно-металлургического комплекса;

межотраслевой научно-производственный экологический комплекс по разработке и промышленной реализации новых эффективных технологий переработки техногенных отходов;

научно-технологический парк в сфере АПК.

В рамках интернационализации высшего образования на базе Yessenov University совместно с Казахстанско-немецким университетом открыт институт инжиниринга. На базе Кызылординского университета имени Коркыт Ата открыта Высшая Школа искусственного интеллекта и информатики. На базе ВКТУ им. Д.Серикбаева открывается Мастерская Лу Бань инженерно-технического направления. На базе КазНАИУ открыт филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. В Актюбинском университете им. А.Жубанова открыт филиал Университета Heriot-Watt.

Реализуются проекты по созданию 13 современных перинатальных центров, возведению и модернизации онкологических центров. В частности, в Астане строится новый Национальный научный онкологический центр, который будет оснащён современным высокотехнологичным оборудованием, впервые представленным в Казахстане. Работы завершены на 90 процентов: возведены лечебно-диагностический корпус на 210 коек с центрами лучевой и ядерной медицины, центр протонной терапии. Он позволит Казахстану первым в Центральной Азии проводить протонную терапию для онкобольных.

Что изменилось в сферах здравоохранения и образования Казахстана за один год

В рамках формирования здорового образа жизни в регионах проведено свыше 500 тысяч мероприятий и тематических занятий с общим охватом 2,4 миллиона человек. Основными направлениями являются содействие здоровому и рациональному питанию, развитие физической активности и спорта, сокращение потребления табачных изделий и алкогольной продукции, охрана психического и репродуктивного здоровья, снижение травматизма.

Расширяется сеть молодёжных центров здоровья. В городах и в сельской местности функционирует уже 138 таких центров. За 9 месяцев 2023 года свыше 620 тысяч человек охвачены соответствующими услугами.

В целях повышения уровня оказания медицинской помощи сельскому населению утвержден пилотный Национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения". Завершено строительство 13 объектов первичной медико-санитарной помощи. Ведётся строительство ещё 86 объектов. Кроме того, осуществляется капитальный ремонт четырёх многопрофильных центральных районных больниц в Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Принимаются системные меры по развитию дистанционных медицинских услуг. Так, в Казахстане внедряются несколько отечественных цифровых решений:

программное обеспечение SmartECG – дистанционная интерпретация результатов кардиологических исследований. Функционирует в 15 областях РК;

– дистанционная интерпретация результатов кардиологических исследований. Функционирует в 15 областях РК; аппаратно-программный комплекс EyeLab – автоматическая интерпретация и дистанционная обработка изображений глазного дна. Функционирует в Астане, Алматы, Жамбылской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях и области Жетісу;

– автоматическая интерпретация и дистанционная обработка изображений глазного дна. Функционирует в Астане, Алматы, Жамбылской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях и области Жетісу; программное обеспечение MedReview – формирование удаленных заключений по услугам лучевой диагностики (рентген/мамография/КТ/МРТ). Функционирует в Астане и Жамбылской области;

– формирование удаленных заключений по услугам лучевой диагностики (рентген/мамография/КТ/МРТ). Функционирует в Астане и Жамбылской области; система диагностики здоровья HES-7 – удалённый сбор и передача диагностической информации о состоянии здоровья пациентов из медобъектов в отдаленных сельских районах и оказание телемедицинских консультаций. Проведена пилотная апробация в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской областях;

– удалённый сбор и передача диагностической информации о состоянии здоровья пациентов из медобъектов в отдаленных сельских районах и оказание телемедицинских консультаций. Проведена пилотная апробация в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской областях; система дистанционного мониторинга здоровья граждан с использованием носимых устройств – отслеживание основных параметров здоровья по трём наиболее социально-значимым заболеваниям: сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность и гипертоническая болезнь. Проведён пилот в Астане, Алматы и Павлодарской области.

За 9 месяцев 2023 года населению оказано более 687 тысяч дистанционных медицинских услуг, в том числе телемедицинских консультаций.