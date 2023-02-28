Предвыборная агитация: выявили 12 случаев нарушения правил

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В столице состоялся очередной брифинг членов штаба "За честные выборы". Штаб продолжает мониторить информационное пространство и ситуацию, связанную с применением закона "О выборах в Республике Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.

Одним из элементов избирательной кампании является проведение законной агитационной работы и соблюдение кандидатами в депутаты и политическими партиями всех требований законодательства.

Исполнительный директор РОО "Казахстанский союз юристов" Абдыкарим Акжанов проинформировал, что в соответствии со статьей 89 и 104 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" органы государственных доходов обеспечивают:

1) прием деклараций об активах и обязательствах от кандидатов и их супругам;

2) проверку достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом) в течение пятнадцати календарных дней со дня регистрации кандидата.

"Учитывая, что в информационном поле распространяется различного рода информация о принимаемых решениях окружных избирательных комиссий и ЦИК в отношении кандидатов считаем необходимым более подробно пояснить права и обязанности Центральной избирательной комиссии и кандидатов. На основании признания судом нарушения требований агитации Окружная избирательная комиссия вправе отменить проведенную регистрацию кандидата. Так, по сведениям полученным из Судебного кабинета, за нарушение требований и условий проведения агитации на сегодняшний день привлечено к административной ответственности 12 человек. По всем этим случаям на основании решений суда ОИК вправе отказать кандидатам в регистрации", - сообщил Абдыкарим Акжанов.

Член штаба Думан Жампеисов отметил, что выявление случаев нарушения правил агитации, либо других нарушений Закона "О выборах в РК", может осуществляться как органами прокуратуры, так и иными лицами.

"В случае выявления таковых фактов осуществляется подача обращения в ЦИК. Например, общедоступным является случай привлечения к административной ответственности одного из кандидатов, допустившего нарушение по статье 102 КоАП РК - Проведение предвыборной агитации до окончания срока регистрации кандидата, партийного списка, выдвинутого политической партией, в день выборов либо предшествующий им день. Так имело место до начала периода агитации открытое публичное обращение с призывами голосовать. На основании решения суда ЦИК имеет полное право снять с регистрации такого кандидата", - сказал он.

В свою очередь, член штаба Жанар Буканова сообщила, что другим распространённым нарушением в ходе электоральной компании является распространение ложных или порочащих честь сведений с целью влияния на итоги выборов.