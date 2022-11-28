Предвыборная агитация депутатов в Сенат Парламента РК начнется 24 декабря

Фото: parlam.kz

Предвыборная агитация депутатов в Сенат Парламента РК продлится 19 дней. Начнётся с момента окончания регистрации кандидатов в 18:00 часов 24 декабря и закончится в 00:00 часов 13 января 2023 года. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров на заседании Центральной избирательной комиссии, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что выборы депутатов Сената проводятся на совместных заседаниях выборщиков. Совместное заседание правомочно, если на нём присутствуют более 50 процентов от числа избранных депутатов, представляющих все маслихаты области, городов республиканского значения, столицы.

"Голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 50 процентов присутствующих выборщиков. Избранным считается кандидат, набравший более 50 процентов голосов выборщиков, принявших участие в голосовании. Результаты подсчёта голосов устанавливаются на заседании территориальных избирательных комиссий, проводимых в пунктах голосования. Протокол подсчёта по выборам депутата оглашается на совместном заседании выборщиков и пересылается не более чем в двухдневных срок со дня выборов, то есть до конца 15 ноября", - пояснил он.

Таким образом, в целом кампания продлится с сегодняшнего дня до 14 января, дня голосования. Период выдвижения депутатов составляет 16 дней, период регистрации - 26 дней, предвыборная агитация - 19 дней. День тишины - 13 января. День голосования - 14 января.

ЦИК установит результаты не позднее чем 20 января и опубликует в СМИ итоги выборов.