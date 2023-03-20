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Предварительные итоги выборов: что говорят эксперты
Предварительные итоги выборов в мажилис и маслихаты в Казахстане прокомментировали эксперты, передаёт BaigeNews.kz.
По результатам экзитпола и данным, оглашённым ЦИК, большинство избирателей поддержали партию Amanat. Далее по количеству набранных голосов следуют партии "Ауыл" и Respublica, после "Ак жол", НПК, ОСДП. Замыкает список партия "Байтак".
Председатель Казахстанского института общественного развития Нұрбек Матжани отметил, прошедшие выборы показали, что политическая конкуренция в стране стала более открытой.
По его мнению, процесс продвижения программ некоторых партий не был реализован в полной мере.
"В ходе дебатов возникали недопонимания и менялся их формат. Спикеры не были полностью подготовлены", - сказал Нұрбек Матжани во время экспертного обсуждения.
Политолог Замир Каражанов считает, что в мажилисе усилится конкуренция:
"Парламент будет более-менее представительный, так как в нём будут разные партии. Конечно, об итогах рано говорить. Так как их мы будем оценивать по работе депутатов. Впереди, возможно, будет сформировано новое правительство. Это тоже должно повлиять на многие политические процессы в стране. Будем смотреть".
Замир Каражанов добавил, что среди плюсов многопартийного парламента – сложность повлиять на него.
"Будет меньше всяких олигархических групп, так как не все законопроекты можно пронести через мажилис, когда мало партий – такие вещи гораздо легче сделать, он становится контролируемым. Когда много партий в парламенте, то и не со всеми получится договориться. Это сложно. И процессы будут проходить более прозрачно, открыто, а не в закрытых кабинетах", - считает спикер.
Прошедшие выборы показывают желание избирателей видеть многопартийный парламент, в котором все партии были бы представлены сбалансированно, считает политолог Бурихан Нурмухамедов:
"Удивительно, что партия Respublica взяла такой процент на выборах. С другой стороны, это говорит об ожиданиях людей видеть новые партии с новыми людьми и идеями. Особенность этого парламента будет в том, что партии будут представлять социально-экономические интересы социальных групп. "Ауыл" – больше сосредоточена на правах фермеров, сельхозпроизводителей, "Ак жол"- предпринимателей. Amanat в таком случае должны отстаивать интересы работников бюджетной сферы: учителей, врачей, госслужащих".
По мнению эксперта, прошедшие выборы являются частью процесса перезагрузки политической системы Казахстана.
"Этому способствовало послание президента, конституционная реформа, президентские выборы. Теперь представительная власть тоже проходит перезагрузку, будет сформирован новый состав парламента. Таким образом, политическая система будет практически полностью обновлена", - заключил эксперт.
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