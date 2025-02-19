Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на заседании правительства назвал предварительную причину обрушения на руднике "Жомарт", где погибло семь человек, передает BaigeNews.kz.

Самостоятельно из рудника эвакуировалось 402 человека.

"По данному факту началось досудебное расследование. По предварительным данным на шахте произошел взрыв природного газа. Совместно с членами комиссии осмотрено место аварии, а также проведена встреча с семьями погибших. Созданы две специальные подкомиссии. Одна должна выяснить причины возникновения аварии. Вторая выявить, какие были нарушения техники безопасности. Данные подкомиссии должны завершить свою работу в течение 10 дней", - сказал Бозумбаев.

В настоящее время работа на шахте приостановлена. Также планируется провести дополнительные экспертизы. По поручению Главы государства семьям погибших оказываются необходимые меры поддержки, подчеркнул заместитель премьер-министра.

Напомним, ЧП случилось на шахто-проходческом тресте рудника Жомарт в области Улытау, принадлежащем ТОО "Корпорация Казахмыс". Произошло обрушение горной массы. Шахтеры остались под завалом. МЧС организовал "горячую линию".

Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Заведено уголовное дело. Следствие ведется по части третьей статьи 277 УК РК - "нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

В компании "Казахмыс" заявили, что корпорация выплатит семьям погибших работников их 10-кратный средний годовой заработок, а также по два миллиона на организацию похорон. Психологическую и социальную поддержку родным и близким погибших обещали и в акимате области Улытау.

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия. Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Ранее был обнародован список погибших горняков на руднике "Жомарт". "Казахмыс" опубликовал их фотографии.

Правительственная комиссия приступила к изучению причин обрушения шахты. Комиссию возглавил Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.