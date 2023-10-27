Предусмотреть госгарантии по кредитам для экспортёров сельхозпродукции предлагает депутат

Депутат мажилиса парламента РК, член комитета по аграрным вопросам Айдарбек Ходжаназаров считает, что необходимо оказать такую поддержку хотя бы по самым приоритетным направлениям, о которых говорил в послании народу Казахстана президент – продукты переработки мяса, молока и овощей. Своё видение о работе по наращиванию экспорта продовольственных товаров эксперт озвучил в интервью корреспонденту BaigeNews.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании отметил важность производства продукции более высоких пределов и поручил в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%. Он подчеркнул, что в приоритете должны быть перспективные для Казахстана направления: глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства.

"Прежде всего, хотел бы отметить принципиально важную роль сельского хозяйства для экономики Казахстана. Аграрный сектор - один из ключевых как с точки зрения вклада в ВВП, так и занятости сельского населения. В этой связи стратегическая установка на углубление переработки сельхозпродукции и наращивание экспорта её высокотехнологичных видов представляется весьма своевременной. Это позволит повысить конкурентоспособность отрасли, привлечь инвестиции в ее модернизацию", - отметил Ходжаназаров.

Депутат добавил, что необходимо принимать конкретные меры, о которых говорил президент, - льготное кредитование, господдержка, так как действительно актуальны в текущих экономических условиях, когда предприятия испытывают недостаток средств на развитие.

"Первым делом необходимо решить вопрос с оборотным финансированием. В настоящее время закредитованность перерабатывающих предприятий высокая. Свободных залогов для привлечения финансирования нет. На прошлой неделе я был в Западно-Казахстанской области. Встречался с руководством ТОО "Кублей". Они сейчас кредитуются под 24% годовых. Программы по поддержке бизнеса, где раньше были ставки под 6% годовых, свернули", - сообщил он.

Мажилисмен добавил, что необходимо внедрить систему гарантирования займов.

"Наши институты финансирования должны срабатывать "зонтиками" для отечественного бизнеса, чтобы могли привлекать средства банков. Второе, нужно расширять экспортные рынки. Тут задача государства заключается в ускоренном согласовании всех фитосанитарных и ветеринарных сертификатов со всеми приоритетными странами. Также проработать зеленый коридор и снять барьеры в логистике", - заявил наш собеседник.

Для наращивания мощностей производства, по его словам, необходимо внедрить кластерный подход, чтобы фермеры-производители и перерабатывающие предприятия работали в одной технологической цепочке. Ходжаназаров уверен, что только так можно добиться производства стандартной продукции, обеспечить соблюдение всех основных требований по качеству и снизить себестоимость за счет исключения издержек.

"Что касается мер поддержки предприятий по глубокой переработке сельхозпродукции, ключевая проблема – это недостаток финансирования. Действительно, программы льготного кредитования под 6% были эффективным инструментом, их необходимо возобновить. Кроме того, я бы предложил рассмотреть механизм государственных гарантий по кредитам для этих предприятий. Понимаю, что это потребует выделения бюджетных средств. Но мы могли бы определить приоритетные отрасли или крупные инвестпроекты, чтобы оказать поддержку наиболее важным направлениям, о которых говорил президент - переработке мяса, молока, овощей", - отметил эксперт.

Ходжаназаров отметил, что депутаты профильного комитета мажилиса вместе с ответственными госорганами и бизнес-сообществом будут искать эффективные пути реализации озвученных инициатив президента. По его словам, 24 ноября фракция партии "Республика" готовит тематическое заседание на эту тему, где они будут комплексно обсуждать проблемы и возможные решения в отрасли.

"Я согласен с главой государства, что ключевые проблемы заключаются в отсутствии единой координации и системных мер поддержки экспорта. Законопроект об экспортно-кредитном агентстве как раз направлен на решение этих вопросов. На мой взгляд, очень важно проработать механизмы страхования, продвижения продукции на целевых рынках. Это позволит казахстанским экспортерам конкурировать с иностранными поставщиками", - сказал депутат.

Напомним, в Казахстане планируется принять закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)". Мы спросили у Ходжаназарова, как он изменит текущую ситуацию.

"Данный законопроект в целом предусматривает ряд новшеств в части предоставления государственной гарантии поддержки экспорта, определения правового статуса экспортно-кредитного агентства, проведения добровольного страхования и перестрахования экспортных операций. В целом, создание такого института считаем правильным, потому что это международный опыт. Принятие данного закона позволит более систематизировать меры поддержки экспорта, поскольку сегодня они сосредоточены на разных ведомствах", - ответил он.

Мажилисмен добавил, что депутаты фракции "Республика" намерены "усилить" законопроект.