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Предупреждение сделали туристам, собирающимся летом в Турцию

Сегодня, 07:40
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 07:40
Сегодня, 07:40
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Рекордная жара может установиться в Турции в июле-августе. Об этом сообщил метеоролог Стамбульского технического университета профессор Орхан Шен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР24".

"В этом году, скорее всего, будет +42-43°С. Будьте готовы!" – предупредил синоптик.

По его словам, в 2023 году был побит температурный рекорд 1938 года, когда воздух прогрелся до 41,3 градуса Цельсия.

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