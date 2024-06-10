Предупреждение сделали туристам, собирающимся летом в Турцию

Рекордная жара может установиться в Турции в июле-августе. Об этом сообщил метеоролог Стамбульского технического университета профессор Орхан Шен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР24".

"В этом году, скорее всего, будет +42-43°С. Будьте готовы!" – предупредил синоптик.

По его словам, в 2023 году был побит температурный рекорд 1938 года, когда воздух прогрелся до 41,3 градуса Цельсия.