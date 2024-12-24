Предупреждение сделали для жителей Астаны, Алматы и других пяти городов Казахстана
Это касается качества воздуха.
Сегодня, 09:13
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Сегодня, 09:13Сегодня, 09:13
104Фото: drive2.ru
Сециалисты РГП "Казгидромет" предупредили жителей Астаны, Алматы и еще пяти городов республики, передаёт BaigeNews.kz.
"24 декабря 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астане, Алматы, Актобе, Балхаше, Павлодаре, ночью в Костанае, днем в Усть-Каменогорске", – говорится в сообщении.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Напомним, проблемы с экологией в Хромтау будут решать за счёт частных инвестиций.
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