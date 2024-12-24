Сециалисты РГП "Казгидромет" предупредили жителей Астаны, Алматы и еще пяти городов республики, передаёт BaigeNews.kz.

"24 декабря 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астане, Алматы, Актобе, Балхаше, Павлодаре, ночью в Костанае, днем в Усть-Каменогорске", – говорится в сообщении.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Напомним, проблемы с экологией в Хромтау будут решать за счёт частных инвестиций.