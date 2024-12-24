  • 24 Декабря, 09:55
  • BAIGENEWS

Предупреждение сделали для жителей Астаны, Алматы и других пяти городов Казахстана

Это касается качества воздуха.

Сегодня, 09:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
drive2.ru Сегодня, 09:13
Сегодня, 09:13
104
Фото: drive2.ru

Сециалисты РГП "Казгидромет" предупредили жителей Астаны, Алматы и еще пяти городов республики, передаёт BaigeNews.kz.

"24 декабря 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астане, Алматы, Актобе, Балхаше, Павлодаре, ночью в Костанае, днем в Усть-Каменогорске", – говорится в сообщении.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Напомним, проблемы с экологией в Хромтау будут решать за счёт частных инвестиций.

Самое читаемое

Наверх