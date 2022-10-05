Предстоящий отопительный сезон – прямая ответственность акимов всех регионов - Токаев

Фото: Борт№1

Президент Казахстана в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область встретился с общественностью, где обратил внимание на состояние коммунальных сетей областного центра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"Состояние коммунальных сетей – это системная проблема, которая зрела годами и стала следствием неправильной тарифной политики. В целом, нужно находить баланс между необходимостью сдерживать тарифы и потребностью в инвестициях в инфраструктуру. Это базовый принцип. Сборы на инвестиции должны расходоваться только на эти цели, а не превращаться в источник необоснованной прибыли для собственников. В Послании я поручал перейти к новой тарифной политике на монопольных рынках "Тариф в обмен на инвестиции". Жду от правительства конкретных результатов в этом направлении. Сейчас главное, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел в штатном режиме – это прямая ответственность акимов всех регионов".

Президент знает, что спортивная общественность региона поднимает вопрос строительства многофункционального ледового дворца для полноценных тренировок по олимпийским видам спорта.

"Для того, чтобы взрастить новых чемпионов, требуется современная спортивная инфраструктура. Поэтому нужно проработать возможность возведения такого объекта в Павлодаре. Развитие спорта, в том числе детского и массового, является одним из приоритетов государственной политики", сказал глава государства.

Визитная карточка Павлодара – самая протяженная в Казахстане набережная. Это не только место отдыха, но и центр культурной жизни города, сказал президент.