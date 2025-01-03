Теннисист Александр Бублик, представляющий Казахстан, после завершения карьеры планирует жить в Санкт‑Петербурге. Об этом он заявил в интервью "Матч ТВ", передаёт BaigeNews.kz.

"В любом случае я русский человек, хоть и выступаю за Казахстан и горжусь этим. Астана мне очень помогла, но я человек русский, меня тянет сюда, в Петербург, к людям. Очень люблю наших людей, с душой к ним отношусь. Наверное, я никогда не смогу жить без этого города", – сказал спортсмен.

27‑летний Бублик родился в Ленинградской области, до 2016 года он представлял Россию, потом начал выступать за Казахстан.