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Представляющий Казахстан теннисист из России планирует вернуться на родину

До 2016 года он представлял Россию, потом начал выступать за Казахстан.

Сегодня, 05:16
АВТОР
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ktf.kz Сегодня, 05:16
Сегодня, 05:16
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Фото: ktf.kz

Теннисист Александр Бублик, представляющий Казахстан, после завершения карьеры планирует жить в Санкт‑Петербурге. Об этом он заявил в интервью "Матч ТВ", передаёт BaigeNews.kz.

"В любом случае я русский человек, хоть и выступаю за Казахстан и горжусь этим. Астана мне очень помогла, но я человек русский, меня тянет сюда, в Петербург, к людям. Очень люблю наших людей, с душой к ним отношусь. Наверное, я никогда не смогу жить без этого города", – сказал спортсмен.

27‑летний Бублик родился в Ленинградской области, до 2016 года он представлял Россию, потом начал выступать за Казахстан.

 

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