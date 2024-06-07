Представлялась сотрудницей КНБ: мошенницу задержали в Туркестанской области
Сегодня, 10:46
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Сегодня, 10:46Сегодня, 10:46
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В Туркестанской области при получении денежных средств в размере 6 млн тенге задержана гражданка, которая обещала прекращение проверочных мероприятий, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Она представлялась сотрудницей КНБ РК и подстрекала к даче взятки под предлогом прекращения проверочных мероприятий со стороны ДЭР и ДКНБ.
Как выяснилось в ходе мероприятия по задержанию, проведенного АФМ при координации прокуратуры Туркестанской области совместно с ДКНБ региона, оговоренная сумма денежного вознаграждения составила 12 млн тенге, при получении половины которых и была задержана указанная гражданка.
По данному факту начато досудебное расследование.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
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