Представлены талисманы предстоящих Азиатских игр
Сегодня, 11:38
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Сегодня, 11:38Сегодня, 11:38
163Фото: zaxid.net
Символика предстоящих в сентябре в Китае XIX Азиатских игр сочетает культурное наследие и современные элементы принимающего города Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".
Изображения фигурок можно увидеть повсюду – на стенах зданий, у входов в метро и даже на светофоре. Талисманы символизируют 3 достопримечательности: Западное озеро, археологические руины Лянчжу и Большой канал, соединяющий Пекин и Ханчжоу. Они отражают суть богатой культуры города, считают дизайнеры.
Напомним, до старта мероприятия осталось меньше месяца. Соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября. В играх примут участие больше 12 тысяч спортсменов из 45 стран Азии.
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