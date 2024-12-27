Министерство туризма и спорта РК представило официальную спортивную форму национальной сборной, которая будет использоваться на IX зимних Азиатских играх. Соревнования пройдут с 7 по 14 февраля 2025 года в Харбине (КНР), передаёт BaigeNews.kz.

"При создании формы соблюдены международные стандарты и учтены национальные требования. Основные цвета — тёмно-синий и голубой — символизируют стабильность, независимость и стремление к новым достижениям. Белые элементы подчёркивают чистоту и принцип спортивной справедливости. Дизайн дополнен государственными символами: гербом и флагом. Также присутствует надпись QAZAQSTAN. На форме размещены логотип IX зимних Азиатских игр 2025 года и эмблема Национального Олимпийского комитета Казахстана", - сообщили в Минтуризма и спорта РК.

Форма изготовлена из современных материалов, соответствующих мировым стандартам качества. Для комфорта спортсменов использованы натуральные ткани с высокими терморегулирующими свойствами. Верхняя одежда утеплена натуральным пухом, который обеспечивает легкость и теплоизоляцию. В спортивных костюмах применён высокотехнологичный флис, сохраняющий тепло даже в экстремальных условиях.

Комплект включает утеплённую куртку, ветрозащитный костюм, жилет, спортивные и тренировочные костюмы, футболку, шорты, головные уборы, спортивную обувь и аксессуары.

IX зимние Азиатские игры объединят 1 147 спортсменов из 32 стран Азии. В рамках соревнований будут разыграны 196 комплектов наград в шести видах спорта и 11 дисциплинах.

Создание новой спортивной формы стало возможным благодаря поддержке спонсоров.