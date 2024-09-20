Представлен обновлённый тренерский штаб сборной Казахстана по боксу
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Пресс-служба Казахстанской федерации бокса представила обновлённый тренерский штаб мужской сборной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Недавно команда приступила к первому сбору после Олимпиады в Париже. Руководит рабочим процессом новый главный тренер - Кайрат Сатжанов.
Решением тренерского совета к работе также присоединился ряд других специалистов. Ниже представлен действующий тренерский штаб.
1. Кайрат Сатжанов - главный тренер
2. Аскар Еркебаев - старший тренер
Тренеры:
3. Ильяс Оралбеков
4. Нуркен Андасов
5. Азамат Макажанов
6. Талгатбек Жакпеков
7. Нуржан Насанов
В подготовке к чемпионату Азии команде помогает зарубежный специалист Александр Фока - диетолог-нутрициолог, работавший с Александром Усиком, Василием Ломаченко, Теофимом Лопезом, Теренсом Кроуфордом и другими профессиональными боксёрами.
Список тренеров будут дополнен после чемпионата Казахстана в декабре.
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