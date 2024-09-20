Представлен обновлённый тренерский штаб сборной Казахстана по боксу

Пресс-служба Казахстанской федерации бокса представила обновлённый тренерский штаб мужской сборной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Недавно команда приступила к первому сбору после Олимпиады в Париже. Руководит рабочим процессом новый главный тренер - Кайрат Сатжанов.

Решением тренерского совета к работе также присоединился ряд других специалистов. Ниже представлен действующий тренерский штаб.

1. Кайрат Сатжанов - главный тренер

2. Аскар Еркебаев - старший тренер

Тренеры:

3. Ильяс Оралбеков

4. Нуркен Андасов

5. Азамат Макажанов

6. Талгатбек Жакпеков

7. Нуржан Насанов

В подготовке к чемпионату Азии команде помогает зарубежный специалист Александр Фока - диетолог-нутрициолог, работавший с Александром Усиком, Василием Ломаченко, Теофимом Лопезом, Теренсом Кроуфордом и другими профессиональными боксёрами.

Список тренеров будут дополнен после чемпионата Казахстана в декабре.