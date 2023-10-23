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Представившегося сотрудником КНБ мошенника экстрадировали из Швеции

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baigenews.kz Сегодня, 09:37
Сегодня, 09:37
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Фото: baigenews.kz

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел доставили подозреваемого в мошенничестве в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Группа неудачливых мошенников в августе 2019 пыталась завладеть 30 тысячами долларов одного алматинского бизнесмена. Представившись сотрудниками национальной безопасности, они говорили, что проводят проверку, и запугивали предпринимателя, что могут привлечь его к уголовной ответственности.

Провернуть аферу у них не получилось, а один из мошенников сбежал. Мужчину  тогда объявили в международный розыск и только сейчас его смогли найти его. По запросу казахстанской стороны он был задержан в Стокгольме правоохранительными органами Королевства Швеции.

В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор Астаны.

За совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

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