Представители США, Украины и России прибыли в Саудовскую Аравию для переговоров для урегулирования ситуации в Украине, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает CNN,16 февраля государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник по национальной безопасности Майк Уолтц вылетели в Саудовскую Аравию для участия в переговорах. Чиновник из Саудовской Аравии сообщил телеканалу, что королевство не просто предоставляет площадку для переговоров, но и будет выступать в качестве посредника. Делегацию Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности страны.

РБК пишет, что с российской стороны в переговорах с США будут принимать участие помощник президента Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

А министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook сообщила, что украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии.

"В ближайшие дни у нас будут десятки встреч для подготовки визита президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. В частности, готовимся к подписанию важных экономических соглашений со странами региона", - написала украинский министр.

Между тем The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не планируют участвовать во встрече в Саудовской Аравии. Хотя ранее Трамп заявлял, что Зеленский примет участие в переговорах. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что главы Украины и РФ присоединятся к переговорам, когда будет достигнут какой-нибудь прогресс.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что Киев не будет представлен на этих переговорах. При этом Минэкономики страны сообщало о подготовке будущего визита президента Владимира Зеленского в королевство.

По данным издания Axios, встреча чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны в Украине и подготовки к саммиту Трампа и Путина состоится во вторник, 18 февраля. При этом издание пишет, что в российскую делегацию, по некоторым данным, входит и глава МИД РФ Сергей Лавров. Об участии украинской делегации в переговорах в материале издания не говорится.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву. После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным. Позже Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир. А 14 февраля глава США сообщил, что на этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

Ранее также сообщалось, что лидеры стран Европы проведут экстренный саммит по Украине. По данным медиакомпании ВВС, провести эту неформальную встречу предложил президент Франции Эмманюэль Макрон, а роль ее главного идеолога взял на себя британский премьер Кир Стармер.