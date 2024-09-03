Представители партий высказались об основных пунктах Послания-2024

2 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. В нем прозвучали, как новые инициативы, так и поручения, связанные с предыдущими посланиями. Политические партии страны поддержали все месседжи Главы государства и готовы активно подключиться к реализации озвученных им инициатив, передает BaigeNews.kz.

Amanat и ОСДП

Спикер Мажилиса и лидер партии Amanat Ерлан Кошанов охарактеризовал Послание Главы государства как "обширное и насыщенное".

"Каждое обращение – это мощный импульс к прогрессу. С момента своего избрания президент Касым-Жомарт Кемелевич осуществил значимые стратегические преобразования. Текущее Послание логично продолжает эти усилия, обеспечивая последовательное следование стратегическому курсу Главы государства по реформированию экономики, политики и идеологии", – отметил Кошанов на своей странице в Facebook.

Спикер Мажилиса также подчеркнул, что послание Президента содержит ответы на наиболее актуальные для общества вопросы. Ерлан Кошанов указал на то, что депутаты, вернувшиеся из регионов, осведомлены о потребностях и проблемах населения, а также о текущей ситуации в стране.

Председатель ОСДП Асхат Рахимжанов отметил, что в выступлении Токаева были подняты ключевые аспекты политических и экономических реформ в Казахстане. В частности, он акцентировал внимание на возможности введения прямых выборов акимов, что, по его мнению, станет важным шагом к активному вовлечению граждан в управление регионами.

"Я поддерживаю эту инициативу как значимый элемент развития демократического общества, однако считаю, что без дальнейшего углубления реформ реальной подотчетности власти добиться будет сложно. Тем не менее, возникает вопрос о том, насколько нынешняя система действительно позволяет гражданам влиять на процесс принятия решений. Важно, чтобы эти выборы не стали лишь формальностью, а предоставили реальную возможность народу выбирать ответственных и честных представителей, служащих интересам общества. В программе нашей партии особое внимание уделяется необходимости реформирования избирательной системы для достижения максимальной прозрачности и демократичности", – добавил Рахимжанов.

Политик также поддержал инициативы по стимулированию легальной и продуктивной занятости в сельских районах. Он также отметил важность заявлений Президента о необходимости улучшения инвестиционного климата и создания условий для бизнеса.

"Я полностью поддерживаю эту идею, однако подчеркиваю, что необходимо более строго контролировать бизнес и обеспечить его ответственность перед обществом. Важным шагом в данном направлении является внедрение цифровизации налогового администрирования, хотя остаётся вопрос о том, насколько быстро и качественно это будет реализовано", – заявил он.

Respublica и "Ак жол"

Председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров считает, что Послание акцентирует внимание на развитии бизнеса и поддержке предпринимателей. Особое внимание уделено улучшению инвестиционного климата, условиям для ведения бизнеса, кредитованию реального сектора экономики, а также поддержке малого и среднего бизнеса.

"В своём послании Глава государства выделил необходимость создания благоприятных условий для бизнеса, акцентируя внимание на расширении полномочий Инвестиционного штаба при Правительстве. Это ускорит реализацию проектов в стратегически важных отраслях, таких как переработка металлов, химическая промышленность, туризм и машиностроение, что создаст тысячи новых рабочих мест и будет способствовать экономическому росту. Привлечение инвесторов требует активного участия всех уровней власти и адаптации действий Правительства, включая качественную подготовку проектов государственно-частного партнерства с международными финансовыми институтами", – подытожил Ходжаназаров.

Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев отметил обширность и многогранность послания. Он считает, что этот подход позволяет увидеть комплексную картину текущего состояния страны и обозначить направления ее дальнейшего развития.

"Несмотря на в целом позитивный настрой выступления, некоторым чиновникам, как в центре, так и на местах, явно пришлось потеть после сдержанных замечаний Президента. Первой и наиболее детально рассмотренной темой стала экономика. Касым-Жомарт Кемелевич вновь подчеркнул важность справедливого взноса банковского сектора в бюджет и необходимость дифференцированного налогообложения", — отметил Перуашев.

Политик выразил мнение, что в своем послании Президент представил ряд положительных и выгодных для предпринимателей инициатив, касающихся налоговых проверок, задолженности, режимов налогообложения и поддержки экспорта переработанной продукции.

"Понимая сложность документа и необходимость тщательной его проработки, а также высказываемые опасения бизнес-сообщества, К.Токаев принял решение отложить его принятие на следующий год. Эта отсрочка имеет огромное значение (но не стоит воспринимать ее как передышку!), поскольку позволяет искать наиболее разумные решения в интересах экономики и государства. Считаю правомерным поблагодарить Президента за понимание ситуации и возможность продолжить обсуждение без давления сроков. Это означает не замедление процесса, а, напротив, углубленное изучение сути закона", — добавил он.

"Ауыл" и НПК

Депутат от партии "Ауыл" Каракат Абден поделилась мнением, что послание Президента вдохновило ее. Она считает документ содержательным и глубоким.

"Президент осветил все ключевые вопросы, которые активно обсуждаются в обществе. Казалось, что Глава государства отвечает на вопросы граждан, последовательно расставляя акценты на самых важных темах. Примечательно, что он начал с экономических аспектов, затронув денежно-кредитную систему и фискальную политику", — подчеркивает она.

Абден заметила, что Президент уделил внимание оптимизации налоговых режимов, сохраняя при этом благоприятные условия для бизнеса. Он настаивал на том, что основной фискальный закон должен быть справедливым, обеспечивая возможностью развития бизнеса.

"Сильно поддерживаю решение Президента отложить принятие нового Налогового Кодекса. Конечно, могут быть заинтересованные лица в его быстром принятии, но для Президента, как главы государства, важно соблюдать принципы компетентности и справедливости, которые учитывают мнение каждого гражданина и предпринимателя", — отметила она.

Глава парламентской фракции НПК Магеррам Магеррамов акцентировал, что послание Президента всегда отвечает на самые актуальные вопросы нашего общества. Он отдельно выделил тему проведения референдума по строительству атомной электростанции, подчеркнув, что принятие ключевых решений должно основываться на поддержке народа.

Партия выступает за реализацию этого проекта и активно его поддерживает. Депутаты интенсивно исследовали данный вопрос и уверены, что Казахстану не обойтись без атомной станции.

"Сегодня весь мир осознает, что это – источник экологически чистой и доступной энергии, — добавил Магеррамов. – Только так мы можем повысить конкурентоспособность нашей экономики, учитывая рост населения и развитие промышленности. Если мы не хотим оказаться в числе экономических аутсайдеров, строительство атомной электростанции станет крайнее необходимым шагом".

Так же остается актуальным и болезненным вопрос налогового администрирования. Новый Налоговый Кодекс вызывает надежды у местных предпринимателей и окажет влияние на будущем социальную политику государства.