Представители общественности поздравили казахстанцев с Днём независимости

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16 декабря в Казахстане отмечают День независимости. Руководители общественных организаций столицы поздравили граждан с праздником, передаёт BaigeNews.kz.

Независимость для меня, как гражданина своей страны, является главной ценностью, сказала руководитель ОФ "Путь мастерства" Рахима Мукушева.

"Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с Днём независимости! Для каждой страны и её гражданина — это большое событие. Это праздник, который символизирует свободу, могущество и благополучие. Желаю, чтобы ваше небо всегда было чистым и светлым, и весь народ будет сплочён, как одна большая семья. Пусть наша страна процветает, а граждане её преуспевают. Желаю каждой семье и каждому дому согласия, мира, понимания и достатка", — пожелала Мукушева казахстанцам.

Ляззат Алшинова учредитель ОФ "Замандас21" в своём поздравлении напомнила каждому гражданину страны о том, что сильное государство - это то, в котором жители уважают законы, ценят и заботятся друг о друге.