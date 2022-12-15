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gov.kz Сегодня, 13:18
128
Сегодня, 13:18
128
Фото: gov.kz

Представители общественности поздравили казахстанцев с Днём независимости

16 декабря в Казахстане отмечают День независимости. Руководители общественных организаций столицы поздравили граждан с праздником, передаёт BaigeNews.kz.

Независимость для меня, как гражданина своей страны, является главной ценностью, сказала руководитель ОФ "Путь мастерства" Рахима Мукушева. 

"Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с Днём независимости! Для каждой страны и её гражданина — это большое событие. Это праздник, который символизирует свободу, могущество и благополучие. Желаю, чтобы ваше небо всегда было чистым и светлым, и весь народ будет сплочён, как одна большая семья. Пусть наша страна процветает, а граждане её преуспевают. Желаю каждой семье и каждому дому согласия, мира, понимания и достатка", — пожелала Мукушева казахстанцам.  

Ляззат Алшинова учредитель ОФ "Замандас21" в своём поздравлении напомнила каждому гражданину страны о том, что сильное государство  - это то, в котором жители уважают законы, ценят и заботятся друг о друге.

"Я всем желаю уважения, любви, а стране — быть процветающей и изобильной. В первую очередь, то гостеприимство и заботу, которую мы проявляем гостям, мы должны проявлять в отношении друг друга. Это и будет основой для сильного и счастливого государства", — сказала она. 

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#Независимость #Общество #поздравление
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 13:18
128
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