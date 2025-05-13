В Акорде под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором был заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2024 год, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства заслушал доклады о макроэкономической ситуации, ключевых результатах денежно-кредитной политики, состоянии финансовой системы, международных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда.

В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся деятельности Национального фонда, исполнения республиканского бюджета, снижения инфляции, денежно-кредитной политики, проекта нового Закона "О банках и банковской деятельности", кредитования реального сектора экономики, а также состояния золотовалютных активов Нацбанка.