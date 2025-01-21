Делегация министерства энергетики Казахстана во главе с министром Алмасадамом Саткалиевым посетила Ленинградскую АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом"), передаёт BaigeNews.kz.

Гостям продемонстрировали работу водо-водяных реакторов ВВЭР-1200 поколения 3+, блочного пункта управления станцией, турбинного отделения и лабораторного комплекса, системы охлаждения энергоблоков. Делегация также оценила современную инфраструктуру города-спутника АЭС – Соснового Бора (Ленинградская область), в котором при поддержке "Росатома" открываются общественные пространства, реализуются спортивные и образовательные проекты.

"Посещение Ленинградской АЭС позволило детально ознакомиться с технологиями и мерами безопасности, обеспечивающими защиту окружающей среды и благополучие местных жителей", – заявил Алмасадам Саткалиев.

Ленинградская АЭС – одна из первых атомных электростанций в мире, где началась эксплуатация энергоблоков с водо-водяными реакторами поколения 3+.