Представители Минэнерго Казахстана ознакомились с работой Ленинградской АЭС
Делегации продемонстрировали работу реакторов ВВЭР-1200 и развитую инфраструктуру города-спутника.
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Делегация министерства энергетики Казахстана во главе с министром Алмасадамом Саткалиевым посетила Ленинградскую АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом"), передаёт BaigeNews.kz.
Гостям продемонстрировали работу водо-водяных реакторов ВВЭР-1200 поколения 3+, блочного пункта управления станцией, турбинного отделения и лабораторного комплекса, системы охлаждения энергоблоков. Делегация также оценила современную инфраструктуру города-спутника АЭС – Соснового Бора (Ленинградская область), в котором при поддержке "Росатома" открываются общественные пространства, реализуются спортивные и образовательные проекты.
"Посещение Ленинградской АЭС позволило детально ознакомиться с технологиями и мерами безопасности, обеспечивающими защиту окружающей среды и благополучие местных жителей", – заявил Алмасадам Саткалиев.
Ленинградская АЭС – одна из первых атомных электростанций в мире, где началась эксплуатация энергоблоков с водо-водяными реакторами поколения 3+.
"Два энергоблока АЭС ежегодно поставляют в энергосистему России около 16 млрд кВт.ч электроэнергии, подтверждая свою эффективность. Технология ВВЭР-1200 соответствует всем международным стандартам безопасности и экспортируется на ведущие зарубежные рынки", – отметил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.