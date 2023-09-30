Представители креативных индустрий Казахстана рассказали, какой помощи они ждут от государства

В своем Послании народу Казахстана президент заявил о том, что государство будет уделять особое внимание развитию креативных индустрий. А нуждается ли в господдержке индустрия развлечений страны и если нуждается, то в какой? Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с представителями разных видов искусств, чтобы понять, как государство могло бы стимулировать творческий кластер.

Кино – один из самых креативных кластеров, например в создании одного студенческого фильма принимают участие как минимум 5 человек разных специальностей, если речь идет о профессиональных кинокартинах, то количество занятых на съемочной площадке увеличивается в разы. Чтобы превратить казахстанское кино в доходную креативную индустрию, необходимо сделать немало, уверены эксперты.

Ануар Кенжибаев восьмой год подряд проводит при поддержке спонсоров и меценатов в Алматы кинофестиваль Baiqonyr. Сегодня фестиваль является одним из важных культурных событий не только в Казахстане, но и в масштабах Центральной Азии. В прошлом году в рамках фестиваля прошел форум киноведов и кингокритиков стран СНГ, в этом году состоялся смотр анимационного кино, а на следующий год ожидается два дополнительных мероприятия, которые будут дополнять фестивальную структуру в стране. За 8 лет фестиваль обзавелся множеством международных партнеров из Германии, Франции, Турции, стран бывшего СССР. А конкурсные работы, ставшие лауреатами на фестивале, организаторы продвигают на другие киноплощадки, дают рекомендации для попадания на зарубежные кинофестивали и на стриминговые платформы.

По словам Ануара Кенжибаева, государство сегодня не может помочь таким проектам, как кинофестиваль Baiqonyr, в связи с отсутствием в законодательстве четких механизмов для финансирования.

"Мне как организатору кинофестиваля от государства не нужны деньги, но необходима административная поддержка в лице национальных телеканалов, которые бы вместе с нами подключились бы к той работе по продвижению работ молодых кинематографистов, которую проводим мы. Считаю, что мы вместе с государством должны общими усилиями вкладываться в хорошие проекты, становление молодых кинематографистов, их продвижение. На самом деле, мы благодаря поддержке меценатов много вещей без денег от государства готовы делать, но при условии административной поддержки – где-то кинотеатр предоставить, где-то организовать участие в международных питчингах", - сказал Ануар Кенжибаев.

Режиссер анимации Иван Ардашов говорит, что анимация – это всегда дорого и долго. И все мультфильмы, которые авторы делают без финансовой поддержки, создаются довольно продолжительное время и не всегда качественно. Ардашов полагает, что государству не обязательно вливать многомиллионные суммы в каждый анимационный проект, но важно замечать наиболее талантливых, тех, кто живет этим видом искусства. Болеет за него душой и погружен в творческий процесс полностью, без остатка.

"Режиссеры анимации так и так сделают свои мультфильмы, но они будут нуждаться в том, чтобы их продвигали дальше, потому что чаще всего они скрытные, недовольны своей работой и они нуждаются во внимании, которое заслуживают, то есть, нужно показывать их работы широкой публике и продвигать. И конечно же, зрителям и чиновникам необходимо перестать поддерживать мысль, что анимация – это только мультфильмы для детей. На самом деле анимация – это искусство для людей всех возрастов", - сказал Иван Ардашов.

По его словам, на международном уровне казахстанскую анимацию пока тяжело поставить на конкретное место. Аниматоры Казахстана в основном работают на аутсорсинговые компании, есть короткометражные фильмы, представляемые на зарубежных кинофестивалях. Но это частные случаи, так как, по мнению Ардашова, в анимации Казахстана не развита поддержка талантливых режиссеров, нет централизованной работы с продюсированием и продвижением.

"Я работаю со студентами не первый год, и вижу, что темы их работ направлены на внутренний мир – рефлексию либо автопортрет. Они затрагивают национальные темы, внутренние переживания, такое переплетение становится их культурным кодом. Они рассказывают о Казахстане по-своему, так, как видят. Сейчас они занимаются провокационными авторскими работами, которые помогают им разобраться с самим собой, но после этих фильмов они пойдут искать контакты и заказы, чтобы на что-то жить", - сказал Ардашов.

Как преподаватель, он констатирует, что кафедры кино и тв в казахстанских творческих вузах выпускают хороших специалистов для кино, они смелые, креативные и талантливые в творчестве, но не умеют находить деньги и зарабатывать на творчестве.

"Да, сейчас государством создана "Казаханимация" - при "Казахфильме" госорганизация, это частично решает вопрос трудоустройства, но при этом любое центрирование анимации в одних руках создает лишь одно направление, которое не будет стимулировать к развитию. Люди заработают деньги, будут типичные мультфильмы, но нужно еще, чтобы другие не менее талантливые деятели анимационного кино тоже умели зарабатывать именно на творчестве, а не только на заказах, для этого нужно альтернативные возможности создавать", - полагает Ардашов.

Кинопродюсер Серик Абишев предлагает внести изменения в закон РК "О кино" с тем, чтобы рассмотреть скрупулезно правила финансирования кинопроектов.

"Да, государство сейчас поддерживает создание фильмов, но поддержка должна быть полезной. Вся проблема, что сейчас все госфинансирование кино проходит через ГЦПНК, но процедура, прописанная в законе о кино, по мнению кинематографистов, сырая. Я и мои коллеги считаем, что в первую очередь нужно выделить финансирование на исследования проблемы, чтобы кинематографисты, ученые из культуры, экономисты, юристы, объединились бы и разработали бы предложения в закон. Нужно специально выделить время на исследования, изучение проблематики. И зарубежные законы о кино, если брать за основу, нужно тщательно адаптировать к казахстанским реалиям. Суть госфинансирования не должна сводиться к тому, что нужно осваивать средства из бюджета. Необходимо стремиться к качеству, а не за освоением", - сказал кинопродюсер.

В современном изобразительном искусстве Казахстана сложилась интересная ситуация. Немало казахстанских современных художников знамениты в мире, но на Родине о них знают не так хорошо. О причинах и предлагаемых мерах по поддержке этой креативной индустрии мы делали отдельный материал.

Музыкальная культура Казахстана – одна из тех креативных индустрий, которая максимально эффективно поддерживается государством. Свою немалую роль играют и меценаты. Юные музыканты уже с малых лет имеют возможность участвовать в различных музыкальных конкурсах и иметь поощрение от государства.

Но и для взрослых исполнителей государство организовывает мероприятия, на которых они могут проявить себя и получить путевку на большую сцену. Одним из таких мероприятий является конкурс вокалистов Бибигуль Тулегеновой. Народная артистка СССР считает, что поддержка конкурса со стороны государства говорит о том, что власти уделяют большое внимание развитию творческого потенциала молодежи, а сам конкурс можно смело называть достоянием республики.

“Конкурс поднимает престиж Казахстана. Весь мир узнает через наш конкурс, что Казахстан богат не только нефтью, газом, ураном и хлебом, но и своей культурой и высоким классическим искусством. Он является единственным, уникальным конкурсом классического искусства в среднеазиатском регионе, и я очень счастлива, что к нам приезжают из дальнего и ближнего зарубежья много талантов, профессионалов - оперных и концертно-камерных певцов. В этом году конкурс, как и всегда, прошел на высочайшем уровне. Конкурс открыл новые имена, новые ласточки, которые разлетятся по всему миру и будут называться лауреатами Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой, а это значит - Казахстан, это уже большая гордость для нашей республики. Они будут выступать на лучших сценах мира, а певцы из Казахстана будут прославлять нашу страну", - отметила Тулегенова.

И действительно, немало казахстанских деятелей классического искусства сегодня выступают за рубежом, достойно представляя Казахстан в различных видах исполнительских искусств.

Итог

Безусловно, каждая их 20 креативных индустрий имеет свои особенности.

Мода, дизайн, архитектура, ремесла, кино, музыка, театр, балет и другие креативные индустрии нуждаются в разной поддержке, но есть и общие, универсальные направления, актуальные для всех креативных индустрий Казахстана, которые нужно выработать.

Дизайнер и эксперт по развитию креативных индустрий Айка Алемы констатирует: чтобы в Казахстане творчество стало полноценной креативной индустрией, государство должно помочь предпринимателям создавать бренды и продукты, которые были бы востребованы в первую очередь в Казахстане.

"Мы занимаем около 10% на собственном рынке, не говоря уже о выходе на зарубежные рынки. Нужно помочь путем создания инкубаторов брендов, но это должно быть не формально, как это сейчас делается, а чтобы были люди, которые могут научить представителей креативных индустрий создавать бренды, соединить их с закупщиками, в том числе для экспорта в другие страны, чтобы продукт на 100% продавался", - полагает Айка Алемы.

Также для креативных индустрий, связанных с производством (дизайн, ремесленничество), необходимо более доступное кредитование. По данным Айки Алемы, сегодня в Казахстане кредит дают под 25% годовых, в то время как за границей от 5% до 10% годовых.

Также необходимо увеличение грантов на дополнительное образование занятых в креативной индустрии. Уровень человеческого капитала, обладание современными навыками, маркетинг, цифровые инструменты продвижения (СЕО), нативная реклама, работа с блогерами, инфлюенсерами, работа в тик токе, инстаграме, авторские права, коммуникации, логотипы, онлайн-продажи, электронная коммерция, пиар – этим навыкам сегодня нужно учить людей искусства в Казахстане.

"У нас учат в креативных вузах только мастерству, но не учат продавать, не учат бизнес-навыкам. Это касается всех креативных индустрий. Нужно восполнять этот пробел, помогать креативным предпринимателям, у кого есть продукт, и кто собирается, выходить на экспорт, создать бренд, продукт, им нужно выезжать на зарубежные рынки. Быстрые результаты от инвестиций и организационных изменения в креативной индустрии – нереалистичны. Да, сегодня есть частные инкубаторы, но государственных нет. У меня есть методика, и я бы с удовольствием ею поделилась с государством. Но пока мне отвечают, что бренды и продукты поддерживать не горят желанием", - отмечает Айка Алемы.

Кроме того, если касаться сферы дизайна, то сегодня отечественная продукция проигрывает иностранной по ценам. Причина в том, что в стране недостаточно развита обработка, и необходимые составляющие для производства импортируются, происходит удорожание за счет доставки, имеется таможенная пошлина. К тому же, местные производственники, по словам Айки, проигрывают зарубежным из-за более низкой производительности.

"Переработка сырья в стране - это целая вертикаль, от выращивания сельхозкультур или скота по соответствующим стандартам до полной переработки, выпуска ткани, пряжи, изделий. Полагаю, что государству необходимо выстроить эту вертикаль, создавать инфраструктуру, помещения, оборудование, а для брендов местных – поддержку в распространении, в том числе за счет приглашения на ярмарки зарубежных закупщиков", - сказала Айка Алемы.

Кроме того, для начинающих представителей креативных индустрий, по мнению Айки Алемы, необходимо субсидировать аренду в ТРЦ.

Как мы видим, развитие креативных индустрий связано не только с самим творчеством, но и затрагивает другие индустрии и сферы экономики, поэтому созданием креативного кластера вероятно будут заниматься практически все государственные органы. Однако, ясно одно: ждать одномоментного результата было бы наивно, необходимо начать работать уже сейчас, чтобы увидеть позитивные изменения через пару лет.