Представители комиссии "Игр будущего" с инспекцией прибыли в Астану

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился с представителями международной компании Phygital International, прибывшими в Казахстан с инспекцией для оценки возможности проведения Игр будущего в 2026 году, передаёт BaigeNews.kz.

Компания является правообладателем международного мультиспортивного турнира.

"Мы совместно с федерацией киберспорта начали подготовительную работу к "Играм будущего", которые планируем провести в 2026 году в Астане. Со стороны министерства будут предприняты все необходимые меры для обеспечения высокого уровня организации спортивного первенства в Казахстане", - сказал Ермек Маржикпаев.

Представители Phygital International осмотрят международный выставочный центр EXPO, Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, многофункциональный спортивный комплекс "Барыс Арена", легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan, Ледовый дворец "Алау", Центр олимпийской подготовки, велотрек "Сарыарка", стадион "Астана Арена", а также основные достопримечательности столицы.

1 октября будет объявлен город-победитель проведения Игр в 2026 году.

Напомним, на церемонии открытия Игр будущего 21 февраля в Казани Касым-Жомарт Токаев предложил провести следующие соревнования в Казахстане.