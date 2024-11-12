Представители Ирана, России и Турции выступили с заявлением после встречи в Астане

Представители стран рассмотрели развитие ситуации в мире и в регионе и подчеркнули ведущую роль "Астанинского процесса" в продвижении устойчивого урегулирования сирийского кризиса.

Они также выразили решительное осуждение и глубокую озабоченность в связи с продолжающимися массовыми убийствами и преступными нападениями Израиля в Газе, израильской агрессией в Ливане и на Западном берегу реки Иордан. Призвали международное сообщество, в частности Совет Безопасности ООН (СБ ООН), обеспечить немедленное и постоянное прекращение огня и беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу.

Призвали к немедленному прекращению огня в Ливане, подчеркнули важность выполнения резолюции 1701(2006) Совета Безопасности ООН и вновь заявили о необходимости безотлагательной гуманитарной помощи Ливану, пострадавшему от массовых жертв среди гражданского населения и серьезных разрушений гражданской инфраструктуры. Выразили серьезную озабоченность по поводу преднамеренных нападений на ВСООНЛ со стороны израильских вооруженных сил. Подчеркнули усилия Правительства Сирийской Арабской Республики по приему на сирийской территории сотен тысяч вынужденных переселенцев из Ливана. Договорились продолжить консультации по предотвращению негативных побочных эффектов этих действий Израиля в регионе в целом.

Стороны признали негативное влияние эскалации насилия на Ближнем Востоке на ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Подчеркнули настоятельную необходимость для Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), агентств ООН и всех гуманитарных организаций разработать меры экстренного реагирования для тех, кто был вынужден перебраться из Ливана на территорию Сирии после эскалации боевых действий в Ливане.

Осудили все военные удары Израиля в Сирии. Сочли эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, признали их дестабилизирующими и усугубляющими напряженность в регионе и призвали к прекращению этих атак.

Выразили серьезную озабоченность в связи с расширением конфликта во всем регионе со стороны Израиля и осудили его удары по консульскому отделу Посольства Ирана в Дамаске 1 апреля 2024 года и по иранской территории.

Подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 242 и 497 Совета Безопасности ООН, особенно ввиду того, что решения и шаги Израиля в этой связи считаются недействительными и не имеющими законной силы.

Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению.

Подчеркнули необходимость активизации усилий по обеспечению стабильности и созданию благоприятных условий для преодоления последствий десятилетнего кризиса в Сирийской Арабской Республике.

Подчеркнули важность продолжения усилий по восстановлению отношений между Турцией и Сирией на основе взаимоуважения, доброй воли и добрососедства в целях борьбы с терроризмом, создания надлежащих условий для безопасного, добровольного и достойного возвращения сирийцев при участии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), активизации политического процесса и обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи всем сирийцам. Подтвердили важность возобновления контактов между Турцией и Сирией противоречий на основе строгой приверженности принципам уважения единства, территориальной целостности и суверенитета обеих стран.

Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, включая трансграничные атаки и инфильтрацию. Осудили действия террористических группировок, включая террористическое нападение на здание TUSAŞ в Анкаре 23 октября, а также связанных с ними структур, действующих под разными названиями в различных частях Сирии, включая нападения на гражданские объекты, которые приводят к жертвам среди мирных жителей. Подчеркнули необходимость полного выполнения всех имеющихся договоренностей, касающихся севера Сирии.

Они также подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу. Подчеркнули важность предотвращения любой подрывной деятельности третьих сторон, которая может еще больше дестабилизировать ситуацию.

Выразили серьезную обеспокоенность присутствием и действиями террористических групп, которые угрожают мирным жителям внутри Идлибской зоны деэскалации и за ее пределами. Договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации в Идлибской зоне деэскалации и вокруг нее, включая гуманитарную ситуацию.

Обсудили ситуацию на северо-востоке Сирийской Арабской Республики и согласились, что достижение постоянной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с терроризмом, а также незаконную инициативу по проведению местных выборов. Подтвердили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, в том числе посредством трансграничных атак и инфильтрации, среди прочего, с запада от Евфрата.

Вновь выразили неприятие продолжающихся незаконного захвата и передачи нефтяных и других ресурсов, которые должны принадлежать Сирии. Подчеркнули негативное влияние данных факторов, а также односторонних санкций на экономическую ситуацию в Сирии.

Осудили действия поддерживающих терроризм стран, подрывающие единство сирийского государства.

Выразили серьезную обеспокоенность относительно всех форм притеснений со стороны сепаратистских группировок в отношении гражданского населения к востоку от Евфрата, что провоцирует боестолкновения с арабскими племенами в регионе, в том числе насильственного призыва на военную службу, подавления мирных демонстраций, дискриминационных практик и навязывания учебных программ в области образования, а также ограничений в отношении политических деятелей, журналистов, права на собрание и свободу передвижения. Призвали международное сообщество, в частности ООН, обнародовать информацию об этих нарушениях.

Осудили любую деятельность любой страны по поддержке террористических и сепаратистских устремлений отдельных этно-конфессиональных групп населения и их вооружению.

Выразили убеждение, что в Сирии не может быть военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

Подчеркнули важную роль сирийского Конституционного комитета, созданного при решающем вкладе стран-гарантов "Астанинского формата" во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, в процессе продвижения политического урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике.

Выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии.

Подчеркнули важность продолжения оказания и увеличения объема гуманитарной помощи Сирии в соответствии с нормами международного права и резолюцией 46/182 Генеральной Ассамблеи ООН. Призвали обеспечить необходимое донорское финансирование для гуманитарного содействия всем сирийцам с учетом повышенного риска нехватки продовольствия из-за сокращения числа программ помощи, реализуемых по линии ВПП, в связи с бюджетными ограничениями.

Призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь всем сирийцам через реализацию проектов скорейшего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры – объектов водо- и электроснабжения, санитарии, здравоохранения и образования, школ, больниц, а также проектов гуманитарного разминирования в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Подчеркнули необходимость содействия безопасному, достойному и добровольному возвращению беженцев и ВПЛ в места их проживания в Сирии и обеспечению их права на возвращение и права на поддержку.

Подтвердили свою решимость продолжать операции по взаимному освобождению задержанных/похищенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

Выразили искреннюю признательность казахстанским властям за проведение 22-й Международной встречи по Сирии в Астане.

Выделили особую роль казахстанской стороны как страны-хозяйки мероприятий Международных встреч по Сирии, которая стояла у истоков "Астанинского процесса" и неизменно предоставляла свою площадку и обеспечивала гостеприимство для успешного функционирования данного уникального многостороннего механизма.

Договорились провести 23-ю Международную встречу по Сирии в Астане в первой половине 2025 года.