Представители 10 международных организаций приглашены наблюдателями на выборы в РК

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Для участия в наблюдении за внеочередными парламентскими выборами в РК от имени главы МИД РК направлены приглашения в адрес 10 международных организаций, передает BaigeNews.kz.

"Это БДИПЧ ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Исполком СНГ, Межпарламентская ассамблея СНГ, Шанхайская Организация Сотрудничества, Парламентская ассамблея ОДКБ, Организация Исламского Сотрудничества, Организация тюркских государств, Парламентская ассамблея тюркских государств. От Председателя ЦИК Казахстана направлены приглашения в адрес руководителей центральных избирательных органов 34 иностранных государств", - рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Для наблюдения за выборами в Казахстане также приглашены представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в РК. Миссии наблюдателей формируются. Аккредитация международных наблюдателей завершится в 18:00 13 марта.