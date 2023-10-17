Представителей СМИ, туристских компаний и блогеров Саудовской Аравии пригласят на инфотур в Казахстан

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев встретился с послом Саудовской Аравии и обсудил вопросы по сотрудничеству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев предложил чрезвычайному и полномочному послу Саудовской Аравии Файсалу Ханеф Х.Алкахтани организовать инфотур для представителей СМИ, инфлюенсеров и туристских компаний королевства. По словам министра, это позволило бы гражданам Саудовской Аравии увидеть воочию живописные пейзажи природы Казахстана и придало бы новый импульс развитию сотрудничества обеих стран в сфере туризма.

Ермек Маржикпаев отметил успешную организацию Саудовской Аравией этнофестиваля "Вселенная Кочевников", прошедшего в 2019 году, и пригласил представителей королевства принять участие на V Всемирных играх кочевников, которые пройдут в сентябре 2024 года в Казахстане.

Стороны обсудили также проведение в следующем году ряда совместных мероприятий в сферах спорта и туризма в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Саудовской Аравии.