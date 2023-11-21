Представитель Международного валютного фонда дал рекомендации Казахстану
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Планы сотрудничества Казахстана и Международного валютного фонда на ближайшую и среднесрочную перспективу обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и глава миссии МВФ в республике Николя Бланше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Сообщается, что в ходе встречи было подчеркнуто, что правительство придаёт большое значение партнёрству с Международным валютным фондом и высоко оценивает его вклад в развитие экономики Казахстана.
Алихан Смаилов подчеркнул, что в настоящее время в стране продолжается работа по совершенствованию налогово-бюджетной политики: разрабатывается новый Бюджетный кодекс, направленный на упрощение бюджетных процессов, совершенствование межбюджетных отношений и повышение качества управления государственными финансами в целом, а также разрабатывается новый Налоговый кодекс.
"Для нас основными задачами являются обеспечение макроэкономической стабильности и дальнейшего устойчивого экономического роста. В данном контексте мы признательны МВФ за постоянную поддержку", — сказал премьер-министр.
Николя Бланше отметил, что у Казахстана достаточно сил и возможностей, чтобы достичь большего экономического роста в будущем.
"Мы видим амбиции республики по достижению более высоких темпов роста, и учитываем тот прогресс, который уже был сделан. Отмечаем этот прогресс во многих областях. Большое значение имеет то, каким образом данный рост будет обеспечиваться. Именно это отражается в наших советах и рекомендациях. По нашему мнению, ведущую роль должен играть частный сектор при поддержке государства", — сказал глава миссии МВФ в Казахстане.