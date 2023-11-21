Представитель Международного валютного фонда дал рекомендации Казахстану

Планы сотрудничества Казахстана и Международного валютного фонда на ближайшую и среднесрочную перспективу обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и глава миссии МВФ в республике Николя Бланше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Сообщается, что в ходе встречи было подчеркнуто, что правительство придаёт большое значение партнёрству с Международным валютным фондом и высоко оценивает его вклад в развитие экономики Казахстана.

Алихан Смаилов подчеркнул, что в настоящее время в стране продолжается работа по совершенствованию налогово-бюджетной политики: разрабатывается новый Бюджетный кодекс, направленный на упрощение бюджетных процессов, совершенствование межбюджетных отношений и повышение качества управления государственными финансами в целом, а также разрабатывается новый Налоговый кодекс.

"Для нас основными задачами являются обеспечение макроэкономической стабильности и дальнейшего устойчивого экономического роста. В данном контексте мы признательны МВФ за постоянную поддержку", — сказал премьер-министр.

Николя Бланше отметил, что у Казахстана достаточно сил и возможностей, чтобы достичь большего экономического роста в будущем.