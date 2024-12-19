Судью задержали с поличным при получении крупной взятки в Петропавловске. Подробности сообщили в Верховном суде, передаёт BaigeNews.kz.

"19 декабря в результате совместной операции Комитета национальной безопасности и Отдела внутренней безопасности Судебной администрации РК в Петропавловске задержан с поличным председатель специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области Б. при получении крупной взятки в сумме 15 тысяч долларов за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны", - заявили в суде.