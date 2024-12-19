Председателя суда задержали со взяткой в 15 тысяч долларов в Петропавловске
Операцию провели сотрудники КНБ и отдела внутренней безопасности Судебной администрации РК.
Сегодня, 19:02
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Сегодня, 19:02Сегодня, 19:02
116Фото: baigenews.kz
Судью задержали с поличным при получении крупной взятки в Петропавловске. Подробности сообщили в Верховном суде, передаёт BaigeNews.kz.
"19 декабря в результате совместной операции Комитета национальной безопасности и Отдела внутренней безопасности Судебной администрации РК в Петропавловске задержан с поличным председатель специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области Б. при получении крупной взятки в сумме 15 тысяч долларов за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны", - заявили в суде.
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