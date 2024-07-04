Председательство Казахстана получилось содержательным - генеральный секретарь ШОС
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Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин высказался о том, как прошло председательство Казахстана в организации, передаёт BaigeNews.kz.
"С июля 2023 года председательство в ШОС перешло к Казахстану. За период председательства казахстанской стороной было организовано свыше 140 мероприятий в различных сферах. Акцент был сделан на экономической, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарных и экологических темах. На наш взгляд, председательство Казахстана в ШОС получилось весьма содержательным и интересным", - сказал он.
Спикер отметил, что "продуктивно, конструктивно, плодотворно прошёл сегодняшний саммит", который придал новый импульс деятельности организации и стал важной вехой в её истории.
"Хотел бы поздравить президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением на высоком уровне данного заседания и председательства в ШОС в целом. После астанинского саммита китайская сторона приняла эстафету председательства. Китай на протяжении многих лет вносит вклад в развитие организации. Желаем китайским партнёрам плодотворной и результативной работы в ходе председательства. Приветствуем присвоение городу Циндао статуса культурной и туристической столицей ШОС на 2024-2025 годы", - заключил Чжан Мин.