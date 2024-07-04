Председательство Казахстана получилось содержательным - генеральный секретарь ШОС

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин высказался о том, как прошло председательство Казахстана в организации, передаёт BaigeNews.kz.

"С июля 2023 года председательство в ШОС перешло к Казахстану. За период председательства казахстанской стороной было организовано свыше 140 мероприятий в различных сферах. Акцент был сделан на экономической, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарных и экологических темах. На наш взгляд, председательство Казахстана в ШОС получилось весьма содержательным и интересным", - сказал он.

Спикер отметил, что "продуктивно, конструктивно, плодотворно прошёл сегодняшний саммит", который придал новый импульс деятельности организации и стал важной вехой в её истории.