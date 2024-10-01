Председатели ЦИК четырёх стран приедут в Казахстан для наблюдения за референдумом

В проведении референдума по АЭС в Казахстане примут участие представители ЦИК 14 стран, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщил председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров, участие международных наблюдателей способствует открытости и гласности кампании, соблюдению международных обязательств со стороны государства.

По словам Абдирова, в проведении референдума примут участие представители ЦИК 14 государств, в том числе будут присутствовать председатели комиссий из четырёх стран - Азербайджана, Узбекистана, Беларуси и Таджикистана.