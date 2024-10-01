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Председатели ЦИК четырёх стран приедут в Казахстан для наблюдения за референдумом

Сегодня, 15:52
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BaigeNews.kz Сегодня, 15:52
Сегодня, 15:52
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Фото: BaigeNews.kz

В проведении референдума по АЭС в Казахстане примут участие представители ЦИК 14 стран, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщил председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров, участие международных наблюдателей способствует открытости и гласности кампании, соблюдению международных обязательств со стороны государства.

По словам Абдирова, в проведении референдума примут участие представители ЦИК 14 государств, в том числе будут присутствовать председатели комиссий из четырёх стран - Азербайджана, Узбекистана, Беларуси и Таджикистана.

"Мы высоко оцениваем наше тесное сотрудничество и взаимодействие. Октябрь очень плотный, в ноябре выборы. Спасибо, что наши коллеги нашли возможность и время приехать к нам", - сказал Абдиров.

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