Председателем суда СКО стал опытный судья Серикжан Габдулин
В СКО назначен новый председатель областного суда.
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Председателем Северо-Казахстанского областного суда стал Серикжан Габдулин. Его представил судейскому корпусу региона председатель Верховного Суда Казахстана Асламбек Мергалиев, передаёт BaigeNews.kz.
В мероприятии приняли участие первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов, судьи, представители правоохранительных органов региона и Департамента Судебной администрации.
Асламбек Мергалиев отметил высокую профессиональную репутацию Серикжана Габдулина, подчеркнув его 25-летний опыт работы в судебной системе, из которых 17 лет он провел в судах первой инстанции.
Мергалиев выразил уверенность, что Габдулин, обладая многолетним опытом и авторитетом, приложит все усилия для укрепления правосудия, соблюдения верховенства закона и повышения доверия граждан к судебной системе.
Серикжан Жалелевич Габдулин родился в 1970 году в Тюменской области (РФ). В 1996 году он окончил юридический факультет Омского государственного университета.
С 1993 по 1999 годы Габдулин работал в органах внутренних дел и прокуратуры. В период с 1999 по 2013 годы он занимал должность судьи и председателя Петропавловского городского суда. С 2013 по 2016 годы он был председателем Аккайынского районного суда Северо-Казахстанской области. В 2016-2020 годах работал судьей Северо-Казахстанского областного суда. С 2020 года до настоящего назначения он возглавлял судебную коллегию по гражданским делам Акмолинского областного суда.
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