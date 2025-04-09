В Актюбинской области продолжается борьба с незаконными действиями в сфере долевого строительства, передаёт BaigeNews.kz. Прокуратура региона завершила расследование по делу о мошенничестве, в рамках которого председатель ЖСК "Жилище" обвиняется в хищении более 421 млн тенге у 75 дольщиков. Ущерб был причинен в связи с неисполнением обязательств по строительству двух жилых домов, которые так и не были построены.

Следствие установило, что дольщики вложили свои средства в проект, однако строительная компания не только не завершила работы, но и не предоставила никакой информации о том, когда будут возведены дома. В связи с этим прокуратура направила уголовное дело в суд.

Этот случай не является исключением - в Актюбинской области на данный момент зарегистрированы 11 проблемных объектов долевого строительства. Общий ущерб по этим делам составляет колоссальные 5,6 миллиардов тенге, а число потерпевших достигло 745 человек.

"В прошлом году мы добились уголовного преследования руководителей пяти строительных компаний, ответственных за восемь объектов. Все они были осуждены на сроки до шести лет", - сообщил прокурор области Марат Абишев.

Помимо этого, в защиту пострадавших дольщиков прокуратура подала два гражданских иска. Один из них касается признания договоров купли-продажи недействительными и взыскания с застройщика 2 миллиардов тенге в пользу 159 потерпевших. В отношении еще 600 дольщиков подготовлены дополнительные иски, которые будут направлены в суд в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что депутат предложил взыскать с застройщиков использованные налоговые льготы.