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  • Председатель военно-врачебной комиссии погиб в ДТП в Карагандинской области
novgaz-rzn.ru Сегодня, 09:37
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Фото: novgaz-rzn.ru

Председатель военно-врачебной комиссии погиб в ДТП в Карагандинской области

Автомобиль опрокинулся в кювет и сгорел в Шетском районе Карагандинской области, передаёт  BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Смертельльное ДТП произошло 17 сентября на автодороге поселок Акой – поселок Бурма.

36-летний водитель Тoyota Land Cruiser, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в кювет, где в последующем произошло самовозгорание автомашины. 

В результате ДТП водитель и 39-летний пассажир – Данияр Турбаев, председатель окружной военно-врачебной комиссии департамента полиции Карагандинской области – от полученных травм скончались на месте. 

Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы.

Данияр Турбаев в должности председателя ОВВК работал с октября 2015 года. В 2006 году окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию. Воспитывал четверых детей.

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#дтп
Сегодня, 09:37
106
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