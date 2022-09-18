Председатель военно-врачебной комиссии погиб в ДТП в Карагандинской области

Фото: novgaz-rzn.ru

Автомобиль опрокинулся в кювет и сгорел в Шетском районе Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Смертельльное ДТП произошло 17 сентября на автодороге поселок Акой – поселок Бурма.

36-летний водитель Тoyota Land Cruiser, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в кювет, где в последующем произошло самовозгорание автомашины.

В результате ДТП водитель и 39-летний пассажир – Данияр Турбаев, председатель окружной военно-врачебной комиссии департамента полиции Карагандинской области – от полученных травм скончались на месте.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы.

Данияр Турбаев в должности председателя ОВВК работал с октября 2015 года. В 2006 году окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию. Воспитывал четверых детей.