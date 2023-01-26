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Председатель Верховного суда сообщил Токаеву о ходе судебной реформы Сегодня, 17:46
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Сегодня, 17:46
299

Председатель Верховного суда сообщил Токаеву о ходе судебной реформы

Глава государства принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе судебной реформы, нацеленной на обеспечение верховенства права и повышение качества отправления правосудия. Как отметил председатель Верховного суда, предложения по реформе разделены на три блока: неотложные меры, законодательные инициативы, долгосрочные задачи.

В рамках неотложных мер запланированы открытие залов судебных заседаний для обязательных оффлайн процессов, а также актуализация нормативных постановлений Верховного суда по наиболее чувствительным сферам.

В числе законодательных инициатив Асламбек Мергалиев назвал введение эффективного судебного контроля на досудебной стадии, сокращение сроков рассмотрения административных дел в сфере госзакупок, налогообложения и деятельности частных судебных исполнителей.

В долгосрочном порядке предусмотрена разработка комплекса законодательных и организационных мер. В настоящее время на рассмотрении парламента находятся два законопроекта, которые направлены на введение выборности председателей судов, исключение инструментов давления силовиков на судей, усиление полномочий Высшего судебного совета и расширение подсудности ювенальных судов.

Кроме того, прорабатываются предложения по реальному обеспечению принципа состязательности в уголовном процессе и механизм привлечения судей к ответственности за грубые нарушения закона.

Глава государства отметил необходимость качественной реализации мероприятий по дальнейшему совершенствованию судебной системы.

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#Асламбек Мергалиев #Верховный суд #Токаев #судебная реформа
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:46
299
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