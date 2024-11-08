Председатель ЦИК РК обсудил сотрудничество с руководством Федеральной избирательной комиссии США

В рамках международного наблюдения за президентскими выборами в США казахстанская делегация во главе с председателем ЦИК РК Нурланом Абдировым провела встречу с руководством Федеральной избирательной комиссии (FEC) и обсудила вопросы избирательной системы и мер безопасности выборов в США, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель Комиссии по содействию выборам США (EAC) Бенджамин Ховланд информировал делегацию об организации выборов в Америке и о применяемых технических средствах.

Представители Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США поделились своим опытом о системе предотвращения киберугроз и связанных с ними рисков.

В ходе встреч стороны договорились о продолжении сотрудничества в электоральной сфере между центральными избирательными органами Казахстана и США.

В международном наблюдении за президентскими выборами в США в составе долгосрочной Миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ принимает участие представитель ЦИК РК.

Также впервые по приглашению Центральной избирательной комиссии РК вице-председатель Комиссии по содействию выборам США Дональд Палмер принимал участие в международном наблюдении за республиканским референдумом по строительству АЭС, состоявшемся 6 октября 2024 года.