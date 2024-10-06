Председатель ЦИК Беларуси высказался о референдуме по АЭС

Председатель центральной избирательной комиссии в республике Беларусь Игорь Карпенко объезжает участки, где проводится республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане как международный наблюдатель. Своим мнением об увиденном он поделился с корреспондентом BaigeNews.

Игорь Карпенко с утра объехал четыре избирательных участка в Астане. И везде он наблюдает высокий уровень подготовки.

"На участках созданы все условия для того, чтобы граждане могли приехать, получить информацию и сделать выбор. Удивило то, что Казахстан провел большую организационную работу за короткий промежуток времени. С момента назначения референдума и до его проведения прошло всего 35 дней. Но все организовано на высоком уровне", - рассказывает Карпенко.

На каждом участке Карпенко спрашивает у наблюдателей мнение по поводу нарушений и замечания.

"Мы общаемся с нашими коллегами из ЦИК и наблюдателями. В целом впечатления очень хорошие. Никаких замечаний, проблем и вопросов не возникало. Мы не задаемся вопросом какой процент проголосовал. Но мы видим, что с утра меньше людей было. В обеденный перерыв чуть больше", - говорит Карпенко.

Такие поездки важны в целях обмена опытом в проведении избирательных компаний.

"В 2025 году будут выборы президента Републики Беларусь. И нам важно знакомится с иновациями и интересными фактами", - говорит глава ЦИК Беларуси.

Всего из Беларуси приехали в Казахстан девять наблюдателей. Они работают в составе миссии СНГ и миссии шанхайской организации сотрудничества.