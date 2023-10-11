Председатель суда, отстранённый от работы за слишком мягкое наказание педофилу, вновь надел мантию

Нургазы Шетенов, работавший председателем районного суда в Туркестанской области, и отстранённый от должности из-за мягкого приговора мужчине, который после изнасиловал и убил пятилетнюю девочку в Сарыагаше, вновь надел мантию. Решение пояснили в Высшем судебном совете, передаёт BaigeNews.kz.

"Председатель Сарыагашского районного суда Туркестанской области Шетенов Н.Б. в соответствии с его заявлением 6 октября 2023 года освобождён от должности с оставлением судьей этого же суда. Дисциплинарное дело в отношении Шетенова за допущенное грубое нарушение законности при рассмотрении уголовного дела находится в производстве Судебного жюри. Решение по дисциплинарному делу будет принято по итогам заседания Судебного жюри", - сообщили в Высшем судебном совете.

Сам судья также высказался по этому поводу.

"Сегодня вышел на работу в качестве судьи Сарыагашского района. ... Наказывая судей или иных должностных лиц, не имеющих прямого отношения к гибели человека, мы не исправим ситуацию к лучшему. Наоборот, практика скорой расправы на моём примере будет иметь негативные последствия для всего судейского корпуса, создавая излишнее давление и падение престижа профессии. В целях недопущения подобных случаев государству следует направить внимание на усовершенствование систем и механизмов по выявлению и диагностированию психических отклонений среди лиц, впервые совершивших уголовное преступление для принятия превентивных мер", - написал Шетенов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что не мог и предположить то, что Гайбназаров, находясь на пробационном контроле, совершит убийство.

"Я стал судьёй после многолетних трудов в органах внутренних дел. При задержании наркобарона с килограммом героина получил огнестрельное ранение, вследствие чего получил инвалидность 3 группы. За 13 лет работы в судебной системе я не подвергался дисциплинарным взысканиям, был несколько раз награжден грамотами. При отправлении правосудия всегда старался следовать букве закона. Поэтому столкновение с кибербуллингом со стороны общества оказало на меня тяжёлое психологическое и моральное воздействие. С июля мне пришлось жить в сильнейшем стрессе. Я на себе испытал всю тяжесть общественного мнения, которое вопреки логике, требует вершить "слепое возмездие" в отношении лиц, не имеющих отношения к трагическому событию. Мой пример для коллег из судейского корпуса может иметь негативный опыт при вынесении приговоров. Теперь, опасаясь обвинений в излишней гуманности, судьи будут назначать более строгое наказание, что приведёт к росту тюремного населения", - считает судья.

Из приведённых им данных следует, что по статье 106 УК РК состоялось более тысячи обвинительных приговоров, из них свыше семисот не связаны с лишением свободы.