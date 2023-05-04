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Председатель правления KASE Алина Алдамберген рассказала о работе фондового рынка Сегодня, 15:38
221
Сегодня, 15:38
221

Председатель правления KASE Алина Алдамберген рассказала о работе фондового рынка

В прямом эфире на BaigeNews.kz, председатель Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) Алина Алдамберген рассказала о работе биржи, о том какие задачи стоят перед биржей и бизнесом сейчас, а также какие внедряются новые финансовые инструменты.

 
 
 
 
 
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Журналист
Сегодня, 15:38
221
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